Не приближайтесь к порванным проводам: Sadales tīkls готовится к урагану

Предприятие Sadales tīkls в связи с ожидающимся усилением ветра повысило готовность персонала, чтобы в случае необходимости оперативно устранить повреждения электросети и восстановить электроснабжение.
Для устранения повреждений будут привлечены дополнительные силы, специальные единицы техники, заранее подготовлены инструменты и экипировка.
В компании отметили, что сильные порывы ветра могут ломать деревья и ветви, которые, падая на электропровода, могут их повредить, поэтому вблизи линий электропередачи нужно соблюдать осторожность.
Sadales tīkls предупреждает, что нельзя приближаться к порванным проводам, а нужно немедленно информировать об этом предприятие или Государственную пожарно-спасательную службу по телефонам 8404 или 112.
Как сообщалось, в субботу в Латвии ожидается усиление ветра до 20-25 метров в секунду, а на западе побережья Курземе его порывы могут достигать 30 метров в секунду.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил в Курземе и на побережье Видземе оранжевое предупреждение, на остальной части территории страны - желтое.