Путин поговорил с жительницей Питера о бедности: у истории есть продолжение

На этой неделе во время визита Владимира Путина в Петербург местная жительница Зинаида Беликова рассказала ему, что живет на выплаты по инвалидности в 10 800 рублей (157 евро), и спросила, можно ли прожить на такие деньги. "Думаю, что очень трудно", - ответил ей президент России. На этом история не закончилась.
Как пишет "Медуза", женщине нашли работу. Она не стала рассказывать подробности изданию, однако по информации телеканала "Санкт-Петербург", ее трудоустроили в одну из местных клиник.
Она будет развозить медицинские документы на машине с водителем. С этим ей помогли власти Приморского района города.
Помимо этого сообщается, что чиновники помогли с работой и ее 22-летнему сыну. Ему предложив вакансию водителя машины скорой помощи.
Также известно, что власти пообещали оплатить ремонт в квартире женщины, а ее мать отправить в санаторий.
Видео: Разговор Владимира Путина с жительницей Питера