Путин поговорил с жительницей Питера о бедности: у истории есть продолжение

​На этой неделе во время визита Владимира Путина в Петербург местная жительница Зинаида Беликова рассказала ему, что живет на выплаты по инвалидности в 10 800 рублей (157 евро), и спросила, можно ли прожить на такие деньги. "Думаю, что очень трудно", - ответил ей президент России. На этом история не закончилась.