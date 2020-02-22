Сб, 22.02.2020
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Путин поговорил с жительницей Питера о бедности: у истории есть продолжение

Владимир Путин и жительница Питера 19.02.2020

ФОТО: AFP / Scanpix

​На этой неделе во время визита Владимира Путина в Петербург местная жительница Зинаида Беликова рассказала ему, что живет на выплаты по инвалидности в 10 800 рублей (157 евро), и спросила, можно ли прожить на такие деньги. "Думаю, что очень трудно", - ответил ей президент России. На этом история не закончилась.

Как пишет "Медуза", женщине нашли работу. Она не стала рассказывать подробности изданию, однако по информации телеканала "Санкт-Петербург", ее трудоустроили в одну из местных клиник.

Она будет развозить медицинские документы на машине с водителем. С этим ей помогли власти Приморского района города.

Помимо этого сообщается, что чиновники помогли с работой и ее 22-летнему сыну. Ему предложив вакансию водителя машины скорой помощи.

Также известно, что власти пообещали оплатить ремонт в квартире женщины, а ее мать отправить в санаторий.

Видео: Разговор Владимира Путина с жительницей Питера 

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