Президента России спросили о шутке "Путин — хубло". Он ответил

На этой неделе агентство ТАСС запустило проект "20 вопросов Владимиру Путину". Во второй серии проекта прозвучал вопрос и о шутке "Путин — хубло" из сериала "Слуга народа".
Напомним, по сюжету, герой Владимира Зеленского — новоизбранный президент Украины Василий Голобородько — выбирает часы. Его сопровождает украинский премьер, который рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot.
Он произносит ее название как "хубло", на что Голобородько удивляется: "Путин — хубло?".
Русская служба "Би-би-си" сообщала, что эту шутку вырезали из серии, показанной в России.
На вопрос о данной шутке президент РФ Владимир Путин ответил, что не смотрел сериал "Слуга народа" и не знает шутку "Путин — хубло", которую в ситкоме произносил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.
"Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает", - прокомментировал Путин.