Вс, 23.02.2020
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Президента России спросили о шутке "Путин — хубло". Он ответил

Владимир Зеленский и Владимир Путин. Фото иллюстративное

ФОТО: AFP/SCANPIX

На этой неделе агентство ТАСС запустило проект "20 вопросов Владимиру Путину". Во второй серии проекта прозвучал вопрос и о шутке "Путин — хубло" из сериала "Слуга народа". 

Напомним, по сюжету, герой Владимира Зеленского — новоизбранный президент Украины Василий Голобородько — выбирает часы. Его сопровождает украинский премьер, который рассказывает, что Путин носит часы швейцарской марки Hublot.

Он произносит ее название как "хубло", на что Голобородько удивляется: "Путин — хубло?".

Русская служба "Би-би-си" сообщала, что эту шутку вырезали из серии, показанной в России.

На вопрос о данной шутке президент РФ Владимир Путин ответил, что не смотрел сериал "Слуга народа" и не знает шутку "Путин — хубло", которую в ситкоме произносил нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

"Я не смотрел. Я не знаю ни Голобородько, ни кто там чего выбирает", - прокомментировал Путин.

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