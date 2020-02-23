Вс, 23.02.2020
Эти обломки душ невозможно так просто собрать, нельзя позвать на помощь пожарных и спасателей. Эти люди надеялись, что прокуратура и суд станут их спасителями душ. Однако и эта последняя надежда была разрушена в день, когда объявили решение. Илья Козин, журналист TVNET
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Латвийский футболист Онтужанс будет выступать за лидера чемпионата Швейцарии

Даниэль Онтужанс

ФОТО: Sanita Sparāne (Latvijas Futbola federācija)

Латвийский футболист Даниэль Онтужанс на правах аренды до конца сезона будет выступать за швейцарский клуб "Санкт-Галлен". Об этом спортсмен сообщил в своём Instagram.

Напомним, что с 2015 года Онтужанс входит в систему мюнхенской "Баварии".

"Санкт-Галлен" свой следующий матч проведёт в воскресенье против "Янг Бойз". Обе команды делят первое место в чемпионате Швейцарии, имея в своём активе по 44 очка. Именно поэтому матч будет иметь сверх принципиальное значение, а билеты на стадион уже распроданы.

Отметим также, что Онтужанс дебютировал в составе национальной сборной Латвии в июне 2019 года. Правда, первая игра за главную команду страны получилась так себе - поражение от Словении 0:5.

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