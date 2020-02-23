Латвийский футболист Онтужанс будет выступать за лидера чемпионата Швейцарии

Напомним, что с 2015 года Онтужанс входит в систему мюнхенской "Баварии".

"Санкт-Галлен" свой следующий матч проведёт в воскресенье против "Янг Бойз". Обе команды делят первое место в чемпионате Швейцарии, имея в своём активе по 44 очка. Именно поэтому матч будет иметь сверх принципиальное значение, а билеты на стадион уже распроданы.