Сб, 22.02.2020
18 февраля 2020 года государство плюнуло в лицо близким жертв трагедии, мне и многим другим патриотам Латвийского Государства. Илья Козин, журналист TVNET

Видео ⟩ Ветер повредил стену служебного общежития в Айзкраукле

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

В субботу вечером, 22 февраля, сильные порывы ветра сорвали утепление со стены служебного общежития профессиональной средней школы в Айзкрауле, сообщило региональное издание Staburags.

К счастью, пострадавших нет.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, а также полиция. В целях безопасности окрестности общежития оцепили.

Как уже сообщал RUS.TVNET, по состоянию на вечер субботы, 22 февраля, Пожарно-спасательная служба получила 13 вызовов, связанных со сломанными в результате сильного ветра деревьями или поврежденными конструкциями.

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