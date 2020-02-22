Видео ⟩ Ветер повредил стену служебного общежития в Айзкраукле

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели, а также полиция. В целях безопасности окрестности общежития оцепили.

Как уже сообщал RUS.TVNET, по состоянию на вечер субботы, 22 февраля, Пожарно-спасательная служба получила 13 вызовов, связанных со сломанными в результате сильного ветра деревьями или поврежденными конструкциями.