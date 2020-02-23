Вс, 23.02.2020
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Фьюри победил нокаутом. Команда Уайлдера выбросила полотенце в седьмом раунде

Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри

ФОТО: Reuters/ScanPix

Британский боксёр Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и взял два чемпионских пояса в тяжёлом весе по версии WBC и журнала The Ring.

Начало боя осталось полностью за Фьюри, который в третьем раунде провёл отличный удар, после которого Уайлдер упал, а рефери начал обратный отсчёт. Американец поднялся, но после этого он уже был сам не свой.

Далее Фьюри вёл бой с большим преимуществом - американец несколько раз падал на ринг и его "вело" после того, как он сам наносил удары по сопернику.

В пятом раунде Уайлдер снова упал, а в седьмом Фьюри зажал американца в углу и провёл серию ударов. Судья увидел, что Уайлдер не отвечает на атаки и остановил поединок, присудив победу Тайсону Фьюри техническим нокаутом.

Кстати, на повторе было заметно, что команда Деонтея Уайлдера выбросила на ринг полотенце и признала поражение.

Напомним, что это уже второй бой ФЬюри против Уайлдера. В декабре 2018 года боксёры встретились впервые, но по итогам 12 раундов победителя выявить так и не смогли - была зафиксирована ничья.

Для Фьюри эта победа стала 30-й в 31 бою, а Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.

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