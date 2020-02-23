Фьюри победил нокаутом. Команда Уайлдера выбросила полотенце в седьмом раунде

Британский боксёр Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера техническим нокаутом и взял два чемпионских пояса в тяжёлом весе по версии WBC и журнала The Ring.
Начало боя осталось полностью за Фьюри, который в третьем раунде провёл отличный удар, после которого Уайлдер упал, а рефери начал обратный отсчёт. Американец поднялся, но после этого он уже был сам не свой.
Далее Фьюри вёл бой с большим преимуществом - американец несколько раз падал на ринг и его "вело" после того, как он сам наносил удары по сопернику.
В пятом раунде Уайлдер снова упал, а в седьмом Фьюри зажал американца в углу и провёл серию ударов. Судья увидел, что Уайлдер не отвечает на атаки и остановил поединок, присудив победу Тайсону Фьюри техническим нокаутом.
Wilders team throw the towel in round 7 Tyson Fury is now the WBC & Ring Magazine heavyweight championship of the world’ #WilderFury2 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/hRKa0yvaHb— BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) February 23, 2020
Кстати, на повторе было заметно, что команда Деонтея Уайлдера выбросила на ринг полотенце и признала поражение.
Напомним, что это уже второй бой ФЬюри против Уайлдера. В декабре 2018 года боксёры встретились впервые, но по итогам 12 раундов победителя выявить так и не смогли - была зафиксирована ничья.
Для Фьюри эта победа стала 30-й в 31 бою, а Деонтей Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.