Восьмой в истории: Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Российский нападающий Александр Овечкин в субботу забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ, став восьмым игроком в истории, который добился такого результата.
Овечкин достиг легендарной границы в выездной игре против "Нью-Джерси Девилз", которым "Вашингтон Кэпиталз," уступили со счетом 2:3 (0:1, 1:1, 1:1).
Россиянин забил свой 700-й гол в карьере в третьем периоде, забросив вторую шайбу в ворота противника и установив на табло счет 2:2.
Таким образом, Овечкин присоединился к другим легендарным игрокам НХЛ, забившим минимум 700 голов.
Кроме него это сделали Уэйн Гретцки (894 гола), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (744), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майкл Гартнер (708).
"Довольно хорошая компания, поэтому я рад быть среди них. Впрочем, сейчас нашей команде надо сконцентрироваться на завоевывании очков, а не на индивидуальных достижениях", - после своего 700 гола сказал Овечкин.
В этом сезоне нападающий в 60 матчах забросил 42 гола. Специалисты предсказывают, что он может завершить регулярный сезон НХЛ с 56 голами.