Действительно ли вложение в недвижимость окупится в будущем?

Инвестируя в недвижимость, необходимо оценить, сколько вкладывать и каковой является платежеспособность покупателя. Нет смысла отдавать последние деньги или брать ипотечный кредит на собственность, на содержание которой может не хватить средств. В приобретенную собственность, возможно, придется вкладывать большие финансовые средства, если будет выбран ценный объект, но постепенно его стоимость, скорее всего, вырастет.

Чтобы инвестиции в недвижимость были удачными, очень важно тщательно оценить выбранную собственность, если необходимо, стоит привлечь и других экспертов, например, архитекторов и реставраторов.

"В Риге и еще нескольких процветающих городах Латвии имеется привлекательная среда с растущей экономикой и выгодным отношением доходов и цен на жилье. Объем жилой площади, которую можно купить на среднюю зарплату, постепенно увеличивается. В свою очередь выплаты по займам в еврозоне находятся на исторически низком уровне и скорее всего останутся такими еще несколько лет", - рассказал о недвижимости как ценной инвестиции экономист Luminor Петерис Страутиньш.

Выбирая недвижимость, стоит принять во внимание, что в будущем развитие различных регионов Латвии будет очень отличаться, что установит и рынок жилья в этих регионах в будущем.

В одних местах число жителей растет, в других - снижается. Уже сейчас во многих местах цены на квартиры очень низкие, их можно купить даже за несколько тысяч или сотен евро, и таких мест становится все больше. Однако в других местах цены растут, так как растут доходы жителей, а число квартир в самых желаемых местах ограничено. Чтобы недвижимость была ценной инвестицией и в долгосрочном порядке, нужно тщательно оценить место и перспективы его развития на более длительном этапе времени.

"Интерес жителей к приобретению жилья растет. Данные Luminor показывают, что большая часть квартир приобретается в Риге или ее районе (78%), а самыми популярными городами в остальной Латвии являются Лиепая, Вентспилс, Елгава, Даугавпилс, Валмиера. Видим, что в целом растут накопления жителей и, как свидетельствуют прогнозы - ожидается рост экономики и зарплат. Это означает повышение общего уровня благосостояния и ожидается, что у людей, скорее всего, вырастет "подушка" финансовой безопасности, поэтому все больше домашних хозяйств смогут позволить себе новое жилье", - говорит эксперт по жилищному финансированию Luminor Ингуна Криева.

"Интереснее всего прогнозировать рынок жилья в центре Риги. Там квартиры стоят значительно дешевле, чем в странах, у жителей столицы которых такие же доходы.

Однако это еще не означает, что в ближайшее время цены резко вырастет. Исторический центр Риги - самый большой в странах Балтии, так как здесь число жителей в 1914 году было примерно в три раза больше, чем в Таллинне или Вильнюсе. Поэтому здесь большое предложение, которое будет пополнено в результате восстановления многих пустых зданий и постройки новых. Это затормозит рост цен еще на долгое время.

Ожидается, что в далеком будущем цены на лучшие места в центре Риги будут значительно выше нынешнего уровня, но это не будет так скоро, и возможность выгодно приобрести недвижимость еще будут", - сказал Петерис Страутиньш.