Ушаков: предвыборная кампания будет "истеричной и популистской"

По мнению Ушакова, после выборов в самоуправлении может сложиться ситуация, как при мэрах Янисе Бирксе (VL-TB/LNNK) или Айваре Аксеноксе ("Новое время"), когда в думе было множество фракций, то есть дума будет еще более фрагментарной, чем сейчас.