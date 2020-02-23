Минздрав выступил против торговли алкоголем в интернете

6 февраля народнохозяйственная комиссия Сейма концептуально поддержала предложение Латвийской ассоциации алкогольной отрасли о продаже алкогольных напитков в интернете и поручила Минэкономики разработать соответствующие нормы.

Минэкономики отмечает, что в настоящее время, несмотря на запрет продавать алкогольные напитки через интернет, есть сайты, на которых в обход закона предлагается купить алкоголь, что создает конкурентное преимущество по отношению к другим коммерсантам.

Разработанный министерством законопроект предусматривает, что купленные через интернет алкогольные напитки можно будет получить и в магазине, и курьерской доставкой по указанному покупателем адресу.

В свою очередь Минздрав считает, что с точки зрения общественного здоровья такие изменения не могут быть поддержаны, так как способствуют доступности алкоголя. Минздрав также обеспокоен тем, что в интернете смогут заказывать и покупать алкоголь несовершеннолетние лица.

Однако Минэкономики заверяет, что законопроект предусматривает проверку возраста покупателя через электронные средства идентификации, а также при доставке покупки.