Вс, 23.02.2020
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Ушел из рижского детдома и пропал: полиция разыскивает подростка

ФОТО: Valsts policija

Зиемельский участок Госполиции Риги разыскивает Дениса Попова 206 года рождения, который в субботу, 22 февраля, в 13:30 вышел из детского дома по улице Судраба Эджус 11 в Риге и не вернулся.

Приметы: рост 172 см, худощавый, которые темные волосы. Парень говорит на русском языке.

Был одет в куртку цвета хаки, темные клетчатые брюки, темные кроссовки.

В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении Дениса или другой ценной для поисков информацией, звоните по номерам телефонов 67086000, 110 или обращайтесь в ближайший участок полиции.

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