Ушел из рижского детдома и пропал: полиция разыскивает подростка

Зиемельский участок Госполиции Риги разыскивает Дениса Попова 206 года рождения, который в субботу, 22 февраля, в 13:30 вышел из детского дома по улице Судраба Эджус 11 в Риге и не вернулся.
Приметы: рост 172 см, худощавый, которые темные волосы. Парень говорит на русском языке.
Был одет в куртку цвета хаки, темные клетчатые брюки, темные кроссовки.
В случае, если вы располагаете какой-либо информацией о возможном местонахождении Дениса или другой ценной для поисков информацией, звоните по номерам телефонов 67086000, 110 или обращайтесь в ближайший участок полиции.