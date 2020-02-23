Саночники Гудрамович/Калниньш взяли серебро в немецком Винтерберге

Еще один латвийский экипаж Юрис и Андрис Шицсы был девятым.

Победителями этапа стали россияне Александр Денисьев/Владислав Антонов, а третье место заняли представители Польши Войцех Хмелевский/Якуб Ковалевский.

Из-за плохого состояния трассы в этапе не участвовали несколько ведущих экипажей саночников Германии, Австрии и США.

В общем зачете Кубка мира лидируют немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен - 772 очка, на втором месте немцы Тобиас Вендль/Тобиас Арльт - 762 очка, на третьем братья Шицсы - 650 очков. Гудрамович/Калниньш занимают пятое место - 507 очков.