Саночники Гудрамович/Калниньш взяли серебро в немецком Винтерберге

Латвийский экипаж саночников Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш в воскресенье в немецком Винтерберге завоевал серебряную медаль на предпоследнем этапе Кубка мира.
Еще один латвийский экипаж Юрис и Андрис Шицсы был девятым.
Победителями этапа стали россияне Александр Денисьев/Владислав Антонов, а третье место заняли представители Польши Войцех Хмелевский/Якуб Ковалевский.
Из-за плохого состояния трассы в этапе не участвовали несколько ведущих экипажей саночников Германии, Австрии и США.
В общем зачете Кубка мира лидируют немцы Тони Эггерт/Саша Бенеккен - 772 очка, на втором месте немцы Тобиас Вендль/Тобиас Арльт - 762 очка, на третьем братья Шицсы - 650 очков. Гудрамович/Калниньш занимают пятое место - 507 очков.
Заключительный этап Кубка мира пройдет в Кенигзее на следующей неделе.