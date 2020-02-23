Во время запуска ракеты разбился инженер, хотевший доказать, что Земля плоская

Эксперимент проводился во время съемок программы "Homemade Astronauts" телеканала Science Channel в пустыне Калифорнии рядом с городов Барстоу, пишет "Медуза".

Согласно планам, Хьюз должен был подняться на высоту в пять тысяч футов (1,5 километра) и приземлиться на парашюте, однако все пошло не так: после старта ракеты не сумел вовремя раскрыться парашют, в результате чего она упала в полумиле от точки запуска.

Сотрудники телеканала выразили соболезнования в связи с гибелью Хьюза.