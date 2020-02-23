Во время запуска ракеты разбился инженер, хотевший доказать, что Земля плоская

В США в возрасте 64 лет по время испытания самодельной ракеты на паровом двигателе погиб американский инженер-любитель Майкл Хьюз. Целью запуска ракеты было доказать, что Земля плоская.
Эксперимент проводился во время съемок программы "Homemade Astronauts" телеканала Science Channel в пустыне Калифорнии рядом с городов Барстоу, пишет "Медуза".
Согласно планам, Хьюз должен был подняться на высоту в пять тысяч футов (1,5 километра) и приземлиться на парашюте, однако все пошло не так: после старта ракеты не сумел вовремя раскрыться парашют, в результате чего она упала в полумиле от точки запуска.
Сотрудники телеканала выразили соболезнования в связи с гибелью Хьюза.
Отметим, что Мйкл Хьюз называл себя сторонником плоской Земли. Чтобы доказать это, он еще в 2014 году сконструировал ракету, на которой пролетел 419 метров в пустыне Аризоны. Спустя четыре года он закрепил успех, поднявшись в высоту на 571 метр.