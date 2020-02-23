Клуб НХЛ одержал победу с водителем ледозаливочной машины в воротах

"Харрикейнз" в гостях со счетом 6:3 (0:1, 4:2, 2:0) обыграли "Торонто Мейпл Лифс".

Матч в воротах "Каролины" начал Джеймс Раймер, который сыграл всего чуть более шести минут, после чего был заменен из-за травмы. На его место в рамку встал Петр Мразек, однако и он получил травму.

На 12-й минуте второго периода в ворота "Харрикейнз" встал 42-летний водитель ледозаливочной машины в холле Торонто Дэвид Эирс.

Он провел на льду 28 минут и 41 секунду и отразил восемь из десяти бросков соперника.

Для Эирса хоккей не чужд, так как в его профиле на Eliteprospects имеется запись о восьми проведенных матчах в лиге Онтарио. Кроме того, голкипер, которому 15 лет назад пересадили почки, последние восемь лет работал тренировочным вратарем "Мейпл Лифс" и команды АХЛ.

"Мне пришли несколько смс, что нужно выходить не поле. Не видел, что Мразек получил травму. В тот момент я находился в помещении для прессы, вошел мужчина и сказал, что мне нужно идти готовиться к выходу на площадку. Было сумасшедше и интересно", - рассказал Эирс, который получит за работу 500 долларов и сможет оставить у себя джерси.

Ему почти каждый день на тренировках приходится справляться с бросками профессиональных хоккеистов НХЛ, однако он никогда не думал, что когда-нибудь сможет выйти на лед во время матча.