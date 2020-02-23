Дания отказывается платить алименты родившимся там детям, если они вернулись в Латвию

После более чем десяти лет жизни в Дании Майя Даугеле с двумя детьми вернулась в Латвию, так как там внезапно пропал кормилец и отец ее детей. Майя считает, что детям полагаются алименты с их изначальной родины; структуры Дании с этим соглашаются, но только в случае, если дети живут в Дании, сообщает передача Panorāma.
Майя, которая уехала из Латвии в Данию после начала экономического кризиса в 2008 году, завела там семью и родила двух детей. Пять месяцев назад отец детей таинственно пропал, однако Дания и слушать ничего не хочет.
"Самое печальное, что Дания ничего не хочет ни видеть, ни слышать. У детей там наследство, у детей там пропал отец, дети родились в Дании, у государства есть обязательства перед этими двумя детьми", - рассказала Курземскому телевидению Майя.
Сейчас она живет на накопления и пытается добиться, чтобы дети получали от Дании алименты, так как и она сама, и отец детей работали в Дании и платили налоги более десяти лет.
Как пояснили в Бюро омбудсмена, существует возможность бороться за получение алиментов от Дании.
"Нужно обратиться с суд здесь, в Латвии, по месту жительства матери, и нужно взыскать путем суда алименты с отца. После вступления решения в силу нужно обратиться в Администрацию фонда гарантий средств содержания и попросить выполнить это решение суда в Дании", - указала руководитель отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.
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