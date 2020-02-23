Латвийские саночники стали третьими в командной эстафете

Латвийские саночники Элиза Цауце, Кристер Апарйодс, Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш в воскресенье в Винтерберге завоевали бронзовые медали на предпоследнем этапе Кубка мира.
В эстафете не участвовали ведущие команды - Германия, Австрия, США и Канада. В этом виде соревнований на старт вышли спортсмены лишь шести стран, так как большинство команд бойкотировало этап из-за плохого состояния трассы.
Победителями этапа стали российские саночники, на втором месте - Италия.
Заключительный этап Кубка мира пройдет в Кенигзее на следующей неделе.