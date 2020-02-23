Вс, 23.02.2020
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Латвийские саночники стали третьими в командной эстафете

Элиза Цауце

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвийские саночники Элиза Цауце, Кристер Апарйодс, Оскар Гудрамович/Петерис Калниньш в воскресенье в Винтерберге завоевали бронзовые медали на предпоследнем этапе Кубка мира.

В эстафете не участвовали ведущие команды - Германия, Австрия, США и Канада. В этом виде соревнований на старт вышли спортсмены лишь шести стран, так как большинство команд бойкотировало этап из-за плохого состояния трассы.

Победителями этапа стали российские саночники, на втором месте - Италия.

Заключительный этап Кубка мира пройдет в Кенигзее на следующей неделе.

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