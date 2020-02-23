Команда из Елгавы заняла первое место на чемпионате ледовых скульптур на Аляске

Команда худужников из Елгавы заняла первое место на чемпионате ледовых скульптур Аляски в Файрбанксе, США, в категории "мультиблок", сообщает агентство LETA.
В чемпионате принимали участие 11 лучших команд со всего мира, в том числе команда Юничи Накамуры из Японии, которая считается одной из сильнейших в мире.
Елгавчане на чемпионате Ice Alaska победили со скульптурой "Сердце вселенной". Идея скульптуры в том, что вселенная бесконечна во всех направлениях, поэтому ее центр может быть где угодно.
Центр вселенной может быть и в каждом из нас - именно в нашем сердце, - указали авторы идеи.
Шесть дней художники Карлис Иле, Маия Пунцуле, Айнар Зингникс и Минтаутс Бушкевич создавали скульптуру из девяти больших блоков, всего они использовали около 15 тонн льда. Ширина скульптуры составляет семь метров, а высота - четыре метра.