Вс, 23.02.2020
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  • Команда из Елгавы заняла первое место на чемпионате ледовых скульптур на Аляске

Команда из Елгавы заняла первое место на чемпионате ледовых скульптур на Аляске

ФОТО: Kārlis Īle/Jelgava.lv

Команда худужников из Елгавы заняла первое место на чемпионате ледовых скульптур Аляски в Файрбанксе, США, в категории "мультиблок", сообщает агентство LETA.

ФОТО: Kārlis Īle/Jelgava.lv

В чемпионате принимали участие 11 лучших команд со всего мира, в том числе команда Юничи Накамуры из Японии, которая считается одной из сильнейших в мире.

Елгавчане на чемпионате Ice Alaska победили со скульптурой "Сердце вселенной". Идея скульптуры в том, что вселенная бесконечна во всех направлениях, поэтому ее центр может быть где угодно.

Центр вселенной может быть и в каждом из нас - именно в нашем сердце, - указали авторы идеи.

Шесть дней художники Карлис Иле, Маия Пунцуле, Айнар Зингникс и Минтаутс Бушкевич создавали скульптуру из девяти больших блоков, всего они использовали около 15 тонн льда. Ширина скульптуры составляет семь метров, а высота - четыре метра.

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