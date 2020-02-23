Команда из Елгавы заняла первое место на чемпионате ледовых скульптур на Аляске

ФОТО: Kārlis Īle/Jelgava.lv

В чемпионате принимали участие 11 лучших команд со всего мира, в том числе команда Юничи Накамуры из Японии, которая считается одной из сильнейших в мире.

Елгавчане на чемпионате Ice Alaska победили со скульптурой "Сердце вселенной". Идея скульптуры в том, что вселенная бесконечна во всех направлениях, поэтому ее центр может быть где угодно.

Центр вселенной может быть и в каждом из нас - именно в нашем сердце, - указали авторы идеи.