Вс, 23.02.2020
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Бобслеисты Киберманис и Микнис завоевали бронзовую медаль чемпионата мира

Оскар Киберманис и Матис Микнис

ФОТО: Viesturs Lācis/bobslejs.lv

Латвийский экипаж-двойка Оскар Киберманис и Матис Микнис завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бобслею, который прошел в немецком Альтенберге.

Экипаж Оскар Мелбардис/Интарс Дамбис на 12-м месте, Ральф Берзиньш/Давис Сприньгис - на 17-м.

Чемпионами мира стали немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Маргис Торстен. На втором месте еще один немецкий экипаж - Йоханнес Лохнер/ Кристофер Вебер.

Завершится сезон на следующей неделе соревнованиями бобслейных четверок, а также за чемпионский титул будут бороться скелетонисты.

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