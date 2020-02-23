Бобслеисты Киберманис и Микнис завоевали бронзовую медаль чемпионата мира

Латвийский экипаж-двойка Оскар Киберманис и Матис Микнис завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по бобслею, который прошел в немецком Альтенберге.
Экипаж Оскар Мелбардис/Интарс Дамбис на 12-м месте, Ральф Берзиньш/Давис Сприньгис - на 17-м.
Чемпионами мира стали немецкие бобслеисты Франческо Фридрих и Маргис Торстен. На втором месте еще один немецкий экипаж - Йоханнес Лохнер/ Кристофер Вебер.
Завершится сезон на следующей неделе соревнованиями бобслейных четверок, а также за чемпионский титул будут бороться скелетонисты.