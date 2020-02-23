Золитудская трагедия: прокуратура не спешит пересматривать роль Vikom Industry

Пока нет полного решения, не понятно, повлияло ли на это обвинение, которое усмотрело в суде ошибки, или же по мнению суда компетенция архитектора, строителя и надзорных структур действительно не входила в эту ответственность. Однако призыв начать уголовный процесс о роли главного строителя - субподрядчика Re&Re Vikom Industry - позволяет думать, что кто-то все же мог бы быть осужден.

Ранее дело Vikom Industry было выделено из основного процесса в связи с подделкой подписей. Дело выделили, так как по мнению следователей у подделки не было прямой связи с обрушением магазина.

Однако имеющиеся в распоряжении De facto материалы выделенного дела свидетельствуют, что без этих подписей постройку вообще нельзя было сдать в эксплуатацию. Однако прокуратура по-прежнему стоит на своем.

Главный судья дела Элрен Эрнестсонс на вопрос, означает ли решение суда, что по его мнению у действий Vikom Industry все-таки могло быть прямое влияние на произошеднее, он Латвийскому телевидению ответил:

"Если уже суд такое решение принял, то очевидно у суда все-таки появилось мнение о нарушениях этих юридических лиц и оно есть в этом уголовном процессе".

Ликвидированный уже Vikom Industry был нанятым Re&Re предприятием, задачей которого было изготовление и монтаж металлоконструкций. И у него был свой субподрядчик - Monce, позднее - Monce V, представитель которого - Виктор Иванов, - в свою очередь, был фактическим руководителем работ субподрядчика. Он в выделенном процессе был тем, кто получил штраф за подделку подписей - неполные 2000 евро, договорившись о штрафе без суда.

В ходе следствия Иванов сами признал, что подписи в актах о принятии работ и строительных журналах, где якобы подписался уполномоченный сертифицированный строительный специалист Vikom Industry Андрей Кулешов, фактически оставил он - в присутствии других работников на стройплощадке. В протоколе допроса от 7 февраля 2014 года можно найти его слова:

"Я не знал, что они могли знать то, что я подделываю подписи Кулешова, возможно, они думали, что я и есть Кулешов, а также, возможно, им было все равно, кто я такой".

Подписи были подделаны, так как только у Кулешова среди связанных с предприятием лиц был нужный сертификат.

У этого эпизода подделки по мнению следователей не было связи с основным процессом. В обратном уже с самого начала пытался убедить представитель Ивара Сергетса в суде Артур Звейсалниекс, так как Vikom Industry готовила детальные чертежы конструкций, разрыв которых стал причиной катастрофы.

Обвиняемый в подделке подписей Иванов уже умер. С прошлым владельцем Vikom industry Владиславом Подгурским De facto связаться не удалось. В свою очередь Андрей Швейцс комментировать приговор отказался.

Генпрокуратура от своего не отступает. У нарушений Vikom industry, за которые уже получен штраф, с обрушением здания связи нет.

Если бы основание было, прокуратура однозначно начала бы уголовный процесс. Однако прокуроры напоминают - детализация конструкций была согласована с Иваром Сергетсом, поэтому ответственный в любом случае он. Кроме того, правде не соответствует сказанное, что Сергетс запланировал сплошные конструкции, а соединение уже потом придумало именно Vikom Industry.

"Нигде в документации единая конструкция не появляется. И на заседании суда было констатировано, что после произошедшего обрушения Сергетс подделал этот чертеж и послал одному эксперту", - сказала прокурор Екатерина Кушакова.