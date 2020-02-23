Комиссия по КОЗ: удивительный консультант и 24 тысячи евро на ветер

Однако в силе по-прежнему 350 разрешений, и для сравнения - общий объем выплаченных коммерсантам пособий два года назад превысил расходы госбюджета на амбулаторное лечение. Решение прошлого Министерства экономики полностью отменить КОЗ Сейм поддержал, однако в реальности ничего не изменилось.

На этой неделе свое окончательное решение приняла парламентская комиссия по расследованию КОЗ. Спустя девять месяцев она пришла к тому же выводу, за который Сейм уже голосовал - КОЗ нужно отменить.

На работу комиссии потратили почти 24 тысячи, однако в окончательном документе нет ни юридической, ни экономической оценки, сообщает передача Nekā personīga.

Парламентскую комиссию по расследованию КОЗ создали в июне прошлого года. Ее руководителем была избрана представитель KPV LV Иева Крапане, так как отмена КОЗ была одной из главных тем предвыборной кампании партии.

Комиссия должна была ответить на вопросы, как образовалась поддержка КОЗ и какой вред она нанесла. Консультантом председателя комиссии без обсуждения с другими была приглашена малоизвестная Инета Муйжниеце, бывшый следователь Финансовой полиции.

Время, когда Муйжниеце работала в структурах СГД, совпадает с громким расследованием Финансовой полиции по так называемому уголовному делу Dinaz. В 2001 году появились подозрения, что предприятия группы Dinaz мошенничают с налогами, якобы совершая экспортные операции с произведенными микросхемами. Dinaz основала десятки фирм, которые быстро обанкротились, не заплатив государству налоги.

Один из членов группы Dinaz Евгений Хлопок, у которого в уголовном деле статус свидетеля, вспоминает, что во время, когда у предприятия начались проблемы со стражами порядка, к ним в бюро начала приходить Инета Муйжниеце, которая консультировала предпринимателей.

В 2014 году за уклонение от уплаты налогов, мошенничество и отмывание денег против сети заправок Dinaz было начато новое расследование. Найденные во время обыска более миллиона евро перечислили в госбюджет как преступно полученные. Нескольких лиц признали подозреваемыми. В том числе и Николая Ермолаева, одного из основателей Dinaz.

В октябре 2017 года он написал в прокуратуру письмо, в котором указал, что дело против него - это заказ. И сей факт подтвердили ему бывшие финансовые полицейские Инета Муйжниеце и Марис Каминскис.

Так как письмо официально зарегистрировано в прокуратуре и факты были проверены, Муйжниеце свои контакты с подозреваемым не отрицает. Однако утверждает, что в то время втречалась с Ермолаевым не в связи с расследованием против предпринимателей.

Работа комиссии по КОЗ обошлась налогоплательщикам почти в 24 тысячи евро, если точнее - в 23 549 евро. 10 092 евро до уплаты налогов получила председатель комиссии Крапане. С консультантом был заключен договор, и Муйжниеце заплатили более 7 тысяч евро. Также был нанят секретарь, дополнительную оплату получил и депутат Сейма Мартиньш Штейнс.

Но результат девяти месяцев работы комиссии - поверхностное описание ситуации и вывод, что КОЗ нужно отменить. Основания, как это сделать правомерно, нет.