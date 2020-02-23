Вс, 23.02.2020
У нас получился новый сегмент туристов, которые приезжают с неправильно оформленными документами, и деваться им совершенно некуда. Пока эти туристы переоформляют электронные визы, им приходится жить в нарвских отелях. Ольга Черемушкина, сотрудница Департамента развития и экономики Нарвы

На исследования по уменьшению теневой экономики потратят более 250 000 евро

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

На государственную исследовательскую программу "Уменьшение теневой экономики для обеспечения устойчивого развития государства" будет выделено 251 536 евро, говорится в проекте распоряжения Минфина.

Цель программы - уменьшить теневую экономику, способствуя ориентированному на устойчивое развитие росту экономики, содействуя продуктивной и конкурентоспособной бизнес-среде и повышая благосостояние латвийского общества.

В рамках программы планируется разработать подходящую для латвийских условий методологию измерения теневой экономики, проанализировать способствующие ей факторы в различных отраслях народного хозяйства, разработать рекомендации по уменьшению теневой экономики и др.

Программу планируется реализовать до 2022 года, в случае необходимости ее сроки будут продлены еще на год.

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