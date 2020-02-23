На исследования по уменьшению теневой экономики потратят более 250 000 евро

На государственную исследовательскую программу "Уменьшение теневой экономики для обеспечения устойчивого развития государства" будет выделено 251 536 евро, говорится в проекте распоряжения Минфина.
Цель программы - уменьшить теневую экономику, способствуя ориентированному на устойчивое развитие росту экономики, содействуя продуктивной и конкурентоспособной бизнес-среде и повышая благосостояние латвийского общества.
В рамках программы планируется разработать подходящую для латвийских условий методологию измерения теневой экономики, проанализировать способствующие ей факторы в различных отраслях народного хозяйства, разработать рекомендации по уменьшению теневой экономики и др.
Программу планируется реализовать до 2022 года, в случае необходимости ее сроки будут продлены еще на год.