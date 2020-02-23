Опять! Депутаты в спешке пытаются изменить положение на мусорном рынке Риги

Сейчас завершилась закупка РД о вывозе отходов, которая довольно мало соответствует требованиям конкурса. Самоуправление заключило договоры на семь лет. Город разделен на четыре зоны, где будут хозяйничать четыре предприятия.

Однако история еще не окончена. Депутаты Сейма от НКП и "Единства" предложили еще раз изменить регулирование обслуживания мусора в Риге. На следующей неделе планируется принять закон, который отменит разделение Риги на зоны и введет более свободную конкуренцию.

Это будет революция в сфере, к чему не готова ни Рижская дума, ни VARAM. Закон может аннулировать результаты конкурса и дать право фирмам засудить страну. Надежды жителей на снижение цены - ничтожны.

На этой неделе без споров и жалоб завершился конкурс Рижской думы на обслуживание мусора на следующие семь лет. Однако может оказаться так, что это не последний передл влияния в мусорном бизнесе. Сейчас к рижскому мусору подключился и Сейм.

Как сообщает передача Nekā personīga, рижане создают более половины мусора Латвии, кроме того, они могут собрать его, не уезжая далеко.

По подозрению в искажении конкуренции Совет по конкуренции летом остановил планируемую в Риге сделку почти на 700 миллионов, согласно которой Рига сбор всех отходов доверила бы предприятию Tīrīga. В него объединились две крупнейшие частные мусорные компании - Clean R и Eko Baltija vide, а также муниципальная Getliņi Eko.

Clean R связывают с интересами Андриса Шкеле, так как его семья еще недавно была во владельцах предприятия. В руководстве фирмы - по-прежнему его бизнес-партнер и участник империи предприятий Харий Кронгорн. Часть Eko Baltija vide принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, а также предпринимателям Марису Симановичу и Виестурсу Тамужсу.

Так как Совет по конкуренции исследование возможных нарушений может проводить два года, Рижская дума была обязана объявить новый конкурс. Затягивание стало причиной для закона о роспуске Рижской думы.

Сейчас конкурс завершился. Цена за вывоз кубометра мусора ниже, чем обещала Tīrīga. На конкурсе Ригу разделили на четыре зоны. В двух победила Clean R, по одной получили Eco Baltia vide и объединение предприятий Pilsētvides Serviss и Lautus. Крупнейший получатель прибыли - Eco Baltia vide, которое свою часть рынка увеличила на 10-15%. Связанный со Шкеле Clean R часть рынка потерял.

Выбранная Ригой новая модель обслуживания пока что обозначена только в муниципальных правилах. Объединение партий "Для развития/ЗА!", в ведении которого Министерство окружающей среды и регионального развития, хочет переработать ее в закон.

Народно-хозяйственная комиссия Сейма неделю назад готовила закон ко второму чтению в Сейме. Большинство депутатов неожиданно приняли решение, что в Риге не будут собирать отходы, как этого хочет Павлютс. С 1 января 2021 года будет свободная конкуренция.