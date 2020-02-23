Опять! Депутаты в спешке пытаются изменить положение на мусорном рынке Риги

Летом Совет по конкуренции остановил монополию Tīrīga, запланированную на 20 лет. После этого неспособность вовремя обеспечить порядок стала основанием для процесса роспуска Рижской думы.
Сейчас завершилась закупка РД о вывозе отходов, которая довольно мало соответствует требованиям конкурса. Самоуправление заключило договоры на семь лет. Город разделен на четыре зоны, где будут хозяйничать четыре предприятия.
Однако история еще не окончена. Депутаты Сейма от НКП и "Единства" предложили еще раз изменить регулирование обслуживания мусора в Риге. На следующей неделе планируется принять закон, который отменит разделение Риги на зоны и введет более свободную конкуренцию.
Это будет революция в сфере, к чему не готова ни Рижская дума, ни VARAM. Закон может аннулировать результаты конкурса и дать право фирмам засудить страну. Надежды жителей на снижение цены - ничтожны.
На этой неделе без споров и жалоб завершился конкурс Рижской думы на обслуживание мусора на следующие семь лет. Однако может оказаться так, что это не последний передл влияния в мусорном бизнесе. Сейчас к рижскому мусору подключился и Сейм.
Как сообщает передача Nekā personīga, рижане создают более половины мусора Латвии, кроме того, они могут собрать его, не уезжая далеко.
По подозрению в искажении конкуренции Совет по конкуренции летом остановил планируемую в Риге сделку почти на 700 миллионов, согласно которой Рига сбор всех отходов доверила бы предприятию Tīrīga. В него объединились две крупнейшие частные мусорные компании - Clean R и Eko Baltija vide, а также муниципальная Getliņi Eko.
Clean R связывают с интересами Андриса Шкеле, так как его семья еще недавно была во владельцах предприятия. В руководстве фирмы - по-прежнему его бизнес-партнер и участник империи предприятий Харий Кронгорн. Часть Eko Baltija vide принадлежит Европейскому банку реконструкции и развития, а также предпринимателям Марису Симановичу и Виестурсу Тамужсу.
Так как Совет по конкуренции исследование возможных нарушений может проводить два года, Рижская дума была обязана объявить новый конкурс. Затягивание стало причиной для закона о роспуске Рижской думы.
Сейчас конкурс завершился. Цена за вывоз кубометра мусора ниже, чем обещала Tīrīga. На конкурсе Ригу разделили на четыре зоны. В двух победила Clean R, по одной получили Eco Baltia vide и объединение предприятий Pilsētvides Serviss и Lautus. Крупнейший получатель прибыли - Eco Baltia vide, которое свою часть рынка увеличила на 10-15%. Связанный со Шкеле Clean R часть рынка потерял.
Выбранная Ригой новая модель обслуживания пока что обозначена только в муниципальных правилах. Объединение партий "Для развития/ЗА!", в ведении которого Министерство окружающей среды и регионального развития, хочет переработать ее в закон.
Народно-хозяйственная комиссия Сейма неделю назад готовила закон ко второму чтению в Сейме. Большинство депутатов неожиданно приняли решение, что в Риге не будут собирать отходы, как этого хочет Павлютс. С 1 января 2021 года будет свободная конкуренция.
Предложение депутата НКП Кришьяниса Фелдманиса предусматривает, что в столице мусор сможет вывозить каждый, кто отвечает установленным Кабмином правилам. Такой поворот наводит на размышления, что депутаты бросились защищать связанный со Шкеле бизнес, который в рижском конкурсе потерял часть рынка.
До этого Clean R обслуживал дома Rīgas namu pārvaldnieks. Это две трети рынка. Повторный передел рынка позволит побороться за его сохранение.
Передача отмечает, что идею о том, что в Риге нужно ввести свободную конкуренцию, еще в декабре придумал депутат Рижской думы, кандидат в мэры Вилнис Кирсис. Тогда еще не было известно, кто в Риге получит контроль над отходами.
Поправка к закону от НКП и "Нового Единства" означает то, что с 1 января в Риге снова будут новые правила по сбору мусора.
На этой неделе заключенные на семь лет договора потеряют свою силу, участники конкурса смогут судиться и требовать возмещения потерь от государства. К новым правилам игры не готово и VARAM.
До вступления закона в силу нужно создать правила, чтобы в режиме свободного рынка у фирм была бы обязанность за разумную цену обслуживать и невыгодных, живущих в отдаленных местах города людей, нужно придумать, будет ли у них право отказаться от клиентов. Нужно создать и порядок лицензирования предприятий, чтобы коммерсанты выполняли обязательства и не засоряли окружающую среды. Министр Юрис Пуце считает, что до конца года успеть это невозможно.
В свою очередь почти распущенна Рижская дума на планы Сейма смотрит спокойно: самоуправление свою обязанность выполнило, конкурс состоялся, а ответственность за будущее теперь лежит на совести депутатов Сейма.
Встревожены предприятия по обслуживанию мусора. Eco Baltia vide на этой неделе подписало договор с Рижской думой о вывозе мусора. После решения комиссии Сейма сейчас непонятно, будет ли договор на семь лет или же всего на полгода.
Если Сейм закон примет, может возникнуть очень интересный юридический беспорядок. В условиях прошедшего конкурса содержится оговорка, что он в силе или семь лет или до момента, когда право обслуживать отходы в Риге вернет себе Tīrīga. Если Сейм с 1 января введет условно свободный рынок, то право подать в суд на страну будет как у Tīrīga, так и у четырех компаний, которые уже работают в городе.