Рижане могли переплатить за обслуживание и ремонт лифтов миллионы евро

Всего по делу задержаны 11 лиц, но за решеткой остается одно. "Эти лица подозреваются в мошенничестве в большом объеме в организованной группе и легализации преступно нажитых средств - по существу, в предоставлении услуг, связанных с техническим обслуживанием и ремонтом лифтов, и в возможном искусственном увеличении стоимости услуг и, конечно, последующей легализацией этих средств", - сказал начальник управления по борьбе с экономическими преступлениями Петерис Бауска.

Следователи также разослали запросы за границу и анализируют изъятые во время обысков доказательства.

В центре уголовного расследования - не только предприятие Liftu alianse и его начальник Игорь Бабкин, который сейчас в деле единственное арестованное лицо, но и бывший член правления RNP Ардис Павилсонс и его советник, в том числе и по вопросам закупок, Кристап Заранс, а также представитель технического управления Андрей Малиновский, который руководил закупочной комиссией, принимающей решения о лифтах.

Изменения в обслуживании лифтов в домах RNP начались два года назад. Сначала обслуживание и ремонт попали в руки одного предприятия (AVVA, которая принадлежит тому же Бабкину, и которое уже предоставляло услуги RNP), после чего был объявлен конкурс на небывалый объем услуг - 8,3 миллиона евро.

В 2018 году после проведения богатого на споры конкурса, процедура закупок завершилась без результата, так как ни один из четырех претендентов не отвечал требования. Из заявки видно, что предложение фирмы Бабкина Liftu alianse было дороже двух других фирм.

Сразу же после этого, в течение двух недель в ходе процедуры переговоров был найден новый поставщик услуг - Liftu alianse.

Уже после заключения договора Бюро по надзору за закупками начало административное дело. И пришло к выводу, что не были соблюдены требования отбора о финансовом обороте. Его Liftu alianses основывало на возможностях привлеченных субподрядчиков. "(..) было констатировано, что включенные в него документы не доказывали, что субподрядчики возьмут на себя ответственность за выполнение договора целом, и был сделан вывод, что Liftu alianse не доказал наличие финансовых ресурсов в объеме, требуемом правилами процедуры переговоров", - считает Бюро по надзору за закупками.

За допущенные нарушения денежным штрафом были наказаны пять ответственных лиц RNP. Имена бюро не назвало, однако, скорее всего, это члены закупчной комиссии. Сейчас единственный владелец Liftu alianse и его партнера AVVA Игорь Бабкин - один из подозреваемых.

В конце января полиция провела ряд обысков, в том числе на рабочих местах Liftu alianse и чиновников RNP. Задержаны 11 человек. По просьбе полиции был арестован владелец Liftu alianse Игорь Бабкин. Вторым арестованным был Кристап Заранс, но он уже освобожден. Подозреваемыми по делу признаны минимум три человека, остальные - лица, против которых начат уголовный процесс.