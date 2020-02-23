Вс, 23.02.2020
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В Китае не болеющая коронавирусом женщина заразила членов своей семьи

Китайские врачи

ФОТО: Reuters/ScanPix

Женщина, проживающая в эпицентре коронавируса городе Ухань, отправилась в путешествие длиной в 675 километров в Анжан на севере Китая, где заразила пять человек, хоть сама и не была больна, сообщает Reuters.

Китайские ученые исследовали этот случай и провели анализ того, как коронавирус распространяется.

Ученые дискутировали о вопросе, можно ли человек заразить коронавирусом, если сам им не болен? Ответ на этот вопрос утвердительный.

Согласно данным медиков, женщина 10 января поехала из Ухани навестить родственников, проживающих в Анжане. У нее не было никаких симптомов, однако женщина заразила нескольких членов семьи.

У женщины по-прежнему нет никаких симптомов после повторных медицинских проверок, проведенных 10 февраля.

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