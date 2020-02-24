Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года

Известный российский астролог и телеведущая Василиса Володина рассказала, как будут вести себя звезды и планеты на стыке зимы и весны в этом году, а также дала важные советы представителям каждого знака Зодиака.
Календарная зима подходит к своему логическому завершению. Это значит, что вскоре нас ждет встреча с новыми и яркими эмоциями, которые приносит весна. Но не стоит спешить, ведь впереди еще шесть зимних дней, один из которых - високосный, предупреждает астролог и дает рекомендации.
Овен
Овнам как никому другому поможет созидательное мышление. Это одни из самых ярких людей на планете, которым постоянно улыбается удача, если они оптимистичны и лишены сомнений. Именно в таком состоянии им стоит встретить финальные дни зимы. В воскресенье их также ждет яркий и интересный день, в который может произойти много интересного и неожиданного.
А вот 29 февраля лучше как следует отдохнуть и набраться сил перед встречей весны. Не нужно проявлять равнодушие к проблемам, но лезть на рожон тоже не стоит. Это все-таки «лишний» день в году, в который могут происходить различные неожиданности. Стоит опасаться слухов в конце недели и не доверять слепо людям, которые этого не заслужили.
Телец
Многие из накопившихся проблем могут решиться сами собой, без активного участия Тельцов и вложения сил с их стороны. Это будет очень неоднозначная неделя, потому что неоднозначно будут вести себя близкие люди. По отношению ко многим из них придется проявить понимание и выдержку. Если будет много ссор и конфликтных ситуаций, лучше скрыться ото всех, отдохнуть в уединении, а также воспользоваться оберегами от неурядиц.
Последние зимние дни и 1 марта прекрасно подойдут для покупок, причем можно как побаловать самих себя, так и сделать приятный сюрприз кому-нибудь из близких, второй половинке. Полезными и расслабляющими станут домашние хлопоты, легкая работа и уборка. Наведение порядка поможет избавиться от дурных мыслей и сфокусироваться на самом важном.
Близнецы
Близнецам стоит воспользоваться возможностью очистить свою ауру. Пришло время для энергетической чистки, которую можно провести уже в самом начале недели. 24, 25 и 26 февраля — стабильные и созидательные дни, в которые можно сделать уборку или сменить обстановку. Оптимистичный настрой удалит из сознания Близнецов всевозможные страхи и негативные программы.
Для этого можно окружить себя приятными людьми, больше общаться с теми, кто дарит хорошее настроение. В конце недели могут быть срывы планов, поэтому лучше под рукой всегда иметь запасной план на всякий случай. Выходные звезды советуют Близнецам провести в тишине и покое, особенно первый день весны. 1 марта произойдет небольшой сбой в энергетике планет.
Рак
Ракам стоит избавиться от негативных программ, причем желательно уже в первые пару дней недели. Энергетика звезд и планет относительно созидательна в эти дни, но будет постоянно улучшаться вплоть до 29 февраля. 1 марта не произойдет ничего неординарного в поведении звезд, поэтому можно будет отдохнуть, уединиться дома и почитать книгу, посмотреть фильм, расслабиться на все сто.
В начале недели, пока не получится войти в колею, лучше отвечать отказом на все просьбы о помощи. Немного эгоизма не повредит, потому что важнее будет не упасть в лужу самим. Примерно со среды можно начинать беспокоиться и об окружающих. Это будет великолепное время для совместной работы, романтики и новых знакомств. Можно признаваться в любви и начинать новые отношения.
Лев
Начало недели будет очень динамичным и приятным, а вот с 27 по 29 февраля звезды и планеты принесут Львам преграды своим диссонансом. Эффективные техники очищения от негатива помогут обойти стороной отрицательные мысли и сохранить порядок в жизни. Также в этом Львам поможет тесное взаимодействие с близкими, родственниками, друзьями.
На выходных необходимо заняться решением обязанностей и не откладывать важные дела на потом. Наступление весны — очень важное событие, к которому следует подготовиться, избавившись от проблем, сделав уборку. Не лишним будет внесение коррективов в собственный внешний вид. Всё это поможет привлечь удачу и реализовать в марте давние планы.
Дева
Девам стоит остерегаться общения и ведения дел со Знаками Зодиака с негативной энергетикой. В обычное время Девам удается найти общий язык с кем угодно, но сейчас лучше не рисковать. Многие из окружающих могут создать в голове Дев меланхоличный настрой, который выбьет их из колеи, что отрицательно скажется на работе и бизнесе, на общей продуктивности.
Другие негативные люди выведут из равновесия нервную систему, заставят переживать. Наибольшая вероятность встречи с такими личностями в первые пару дней и 1 марта. В целом же неделя будет больше позитивной, хотя многое зависит от самих Дев, а не от судьбы или звезд. Как всегда, всё в наших руках, поэтому не стоит уповать на волю случая.
Весы
У Весов начинается время, когда наибольшее значение имеет любовь. Тем, кто уже находится в отношениях, желательно не задерживаться на работе и побольше внимания уделять детям, второй половинке, родственникам. Одиноким Весам можно открыто флиртовать и знакомиться. Велика вероятность, что начатые на этой неделе отношения станут очень крепкими и сделают Весов счастливыми.
Обряды на привлечение любви помогут представителям данного Знака Зодиака преуспеть в амурных делах еще больше. Что касается денег, работы и домашних дел, то и о них не стоит забывать. Просто этому нужно посвящать чуть меньше времени, чем обычно. Есть риск совершить досадную ошибку в спешке, поэтому желательно максимально тщательно взвешивать все за и против во время принятия решений.
Скорпион
Эта неделя великолепно подходит для духовных поисков. Особенно продуктивными они могут стать 29 февраля и 1 марта. В эти дни энергетика звезд будет очень мощной, поэтому полезной станет медитация на создание успешного будущего. Пришло время забыть о прошлом и сфокусироваться на том, что только предстоит сделать в ближайшие дни и недели.
Это идеальное время для планирования, расстановки приоритетов. Скорпионам следует сохранять физическую активность на протяжении всей недели, а также бороться с неуверенностью. В пятницу или субботу возможен приятный и неожиданный визит знакомого человека, интересная встреча. Астролог рекомендует Скорпионам не бояться перемен.
Стрелец
Первые пару дней Стрельцов могут ждать некоторые трудности. 24 и 25 февраля лучше не лезть на рожон и уповать только на самих себя. Позитивные аффирмации для успешного начала недели помогут не упасть в грязь лицом и сделать неделю поистине продуктивной, оптимизировать мысли и сделать сознание готовым к любым испытаниям.
В любовной сфере Стрельцам придется запастись терпением, потому что ничего не будет происходить сразу, мгновенно. В поисках любви придется ждать ответной реакции от понравившегося человека. Не нужно торопить любимых, потому что им необходимо время для принятия решений. В делах и на работе Стрельцам понадобится стремление к самокритике.
Козерог
Недаром про Козерогов говорят, что им по плечу пережить любой шторм, ведь это одни из самых сильных Знаков Зодиака. На этой неделе им также удастся обойти все неприятности и остаться на плаву. Для этого придется воспользоваться поддержкой окружающих, а также своей мощной интуицией. В вопросах любви Козерогам поможет самокритика, а также стремление стать лучше.
На выходных их могут взволновать вопросы, касающиеся будущего. Это вполне нормально, учитывая, что наступает весна — время перемен и позитивных изменений в жизни. В отношениях с людьми Козерогам понадобится чуть больше тактичности и осторожности, потому что даже малейшие неурядицы и ссоры могут привести к проблемам.
Водолей
На этой неделе энергетика звезд и планет будет очень стабильной, поэтому во всю силу заработает закон притяжения. Он поможет Водолеям привлечь в свою жизнь нужные события, людей и больше удачи. Необходимо лишь почаще думать о хорошем. Даже самые злободневные проблемы окажутся для этих людей приятными и легкими.
В любви звезды и планеты хотят, чтобы Водолеи проявляли больше настойчивости. Особенно актуально это для тех, кто находится в поисках второй половинки. Позитивными станут признания в любви. Сомнения и скептицизм, наоборот, построят непреодолимую стену между Водолеями и счастьем. Расслабиться на выходных поможет умеренный шопинг и домашняя атмосфера. По будням желательно не перенапрягаться.
Рыбы
Энергетика Рыб может быть подвержена негативному влиянию извне. Стоит остерегаться токсичных людей, врагов и всех, кто несет в себе отрицательные эмоции, заражает сомнениями и страхами. Защитные техники помогут восстановить энергетику и сделать жизнь лучше. Если на пути не будет встречено никаких преград, то лучше действовать максимально динамично и уверенно.
В целом ближайшие семь дней будут для Рыб очень яркими и позитивными. Можно отправляться в путешествия, заниматься шопингом, начинать цикл физических упражнений, заботиться о здоровье. Это будет великолепное время для знакомств и романтики. В делах желательно проявлять больше наблюдательности, потому что может происходить нечто очень важное.