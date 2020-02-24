Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 24 февраля по 1 марта 2020 года

В начале недели, пока не получится войти в колею, лучше отвечать отказом на все просьбы о помощи. Немного эгоизма не повредит, потому что важнее будет не упасть в лужу самим. Примерно со среды можно начинать беспокоиться и об окружающих. Это будет великолепное время для совместной работы, романтики и новых знакомств. Можно признаваться в любви и начинать новые отношения.

Лев

Начало недели будет очень динамичным и приятным, а вот с 27 по 29 февраля звезды и планеты принесут Львам преграды своим диссонансом. Эффективные техники очищения от негатива помогут обойти стороной отрицательные мысли и сохранить порядок в жизни. Также в этом Львам поможет тесное взаимодействие с близкими, родственниками, друзьями.

На выходных необходимо заняться решением обязанностей и не откладывать важные дела на потом. Наступление весны — очень важное событие, к которому следует подготовиться, избавившись от проблем, сделав уборку. Не лишним будет внесение коррективов в собственный внешний вид. Всё это поможет привлечь удачу и реализовать в марте давние планы.

Дева

Девам стоит остерегаться общения и ведения дел со Знаками Зодиака с негативной энергетикой. В обычное время Девам удается найти общий язык с кем угодно, но сейчас лучше не рисковать. Многие из окружающих могут создать в голове Дев меланхоличный настрой, который выбьет их из колеи, что отрицательно скажется на работе и бизнесе, на общей продуктивности.

Другие негативные люди выведут из равновесия нервную систему, заставят переживать. Наибольшая вероятность встречи с такими личностями в первые пару дней и 1 марта. В целом же неделя будет больше позитивной, хотя многое зависит от самих Дев, а не от судьбы или звезд. Как всегда, всё в наших руках, поэтому не стоит уповать на волю случая.

Весы

У Весов начинается время, когда наибольшее значение имеет любовь. Тем, кто уже находится в отношениях, желательно не задерживаться на работе и побольше внимания уделять детям, второй половинке, родственникам. Одиноким Весам можно открыто флиртовать и знакомиться. Велика вероятность, что начатые на этой неделе отношения станут очень крепкими и сделают Весов счастливыми.

Обряды на привлечение любви помогут представителям данного Знака Зодиака преуспеть в амурных делах еще больше. Что касается денег, работы и домашних дел, то и о них не стоит забывать. Просто этому нужно посвящать чуть меньше времени, чем обычно. Есть риск совершить досадную ошибку в спешке, поэтому желательно максимально тщательно взвешивать все за и против во время принятия решений.

Скорпион