"Хотел избавиться от нее": Бывший Собчак платил деньги, чтобы ее знакомили с олигархами

В 1999 году Ксению еще никто в Москве не знал. Тогда она встречалась с бизнесменом Вячеславом Лейбманом.

Собчак неоднократно намекала на то, что якобы Анастасия Волочкова увела у нее жениха, но Листерман опровергает эти слова. Он утверждает, что Лейбман сам хотел расстаться с блондинкой.

"В 2002 году приехал Слава из Петербурга, жених Собчак, и говорит: "Я разлюбил, не хочу на ней жениться", - вспоминает Петр.

Тогда Листерман даже не знал, кто такая Собчак. Вячеслав объяснил, что его невеста - это дочка бывшего мэра.

"В Москве Ксению тогда никто не знал... Слава мне говорит: "Знакомь ее с женихами. Она слишком умная для меня". Он хотел избавиться от нее без скандала", - объяснил Листерман.

Мужчина утверждает, что экс-жених Собчак платил хорошие деньги за то, чтобы он знакомил будущую телезвезду с мужчинами и нашел ей нового возлюбленного. По его словам, именно так Ксения обрела ценные связи в столице.

"Я возил Ксению по Москве, показывал город. Я уже был великий и знакомил с мужиками. Как-то присели в ресторане, и приходит Леонид из группы "Динамит"... У них любовь сумасшедшая началась", - с улыбкой отметил Петр.