Какие автоводители чаще всего становятся виновниками ДТП без ОСТА

Уже в прошлом году LTAB информировал, что в 2018 году аварии с участием незастрахованных транспортных средств наиболее часто вызывали именно молодые водители.

"В отличие от 2018 года увеличился средний возраст транспортного средства, на котором совершались ДТП. Если в позапрошлом году пропорционально наиболее часто это были транспортные средства 10-15 лет, то в прошлом – уже 16-20 лет", - рассказывает Янис Абашин, председатель правления LTAB.

Обобщенная статистика 2019 года о вызванных незастрахованными транспортными средствами ДТП демонстрирует, что немного более 20% ДТП было вызвано автоводителями в возрасте от 26 до 35 лет. Наименьшее количество ДТП на незастрахованных автомобилях было вызвано автоводителями в возрасте от 56 до 65 лет - 13%.

Что касается возрастной категории незастрахованных транспортных средств, на которых наиболее часто вызываются ДТП, то в группе наибольшего риска – транспортные средства 16-20 лет, на которых была вызвана почти треть - 32,8% аварий, а также автомобили 10-15 лет (28,70%). На более новых автомобилях (до 5 лет) без действительного полиса ОСТА было вызвано лишь 4,62% ДТП.

В свою очередь среди марок незастрахованных автомобилей доминируют Audi, VW и BMW. Важно отметить, что автомобилей этих марок в Латвии и зарегистрировано больше всего, поэтому и доля вызванных на них ДТП пропорционально наиболее велика.