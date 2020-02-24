LTV7: новые требования Минобразования угрожают женскому футболу

Сейчас девочки до 12 лет, которые занимаются в спортивных школах страны, могут тренироваться вместе с мальчиками. Это активно практикуется в регионах, но потом, когда идет разделение на женские и мужские виды спорта, девушкам заниматься будет просто негде, ведь согласно правилам надо будет сформировать группу в которой не менее 16 человек. Такое требование предлагает ввести Министерство образования. Нововведение не потянет даже столица.

"У нас в школе около 130 девушек и девочек. И, к сожалению, нет такого большого потока, как у мальчиков. И если новые правила будут введены, а это минимум по 16 человек в каждой группе, каждого возраста, то набрать полноценную женскую группу будет практически невозможно", - сообщил Русскому вещанию LTV7 руководитель Рижской футбольной школы Имантс Бледелис.

На угрозу женскому футболу в министерстве образования отреагировали очень эмоционально.

"Это ложь!", – заявил представитель Министерства образования Эдгарс Северс, однако он так и не смог предоставить аргументов или привести примеры из новых правил, которые бы позволяли создавать группы для женского футбола с меньшим количеством участниц.

"Латвийская федерация футбола, это не какая-то бедная организация. Они являются хорошим примером и поддерживают клубы юношеского уровня, поддерживают футбольные академии. И каждой федерации надо работать, чтобы как можно больше детей занимались футболом", – отметил Эдгар Северс.

Напомним, что Министерство образования и науки решило улучшить качество образования в спортивных школах. С этой целью разрабатываются новые поправки к правилам Кабинета Министров. Улучшать качество спортсменов собираются более жесткими нормативами для детей, а также увеличением числа учеников в группах.

Текущая ситуация такова: минимальные требования к количеству детей в баскетболе от 6 до 12 человек в зависимости от возраста. В хоккее от 6 до 14 и в футболе от 5 до 10. Новшества практически минуют баскетбол, но могут сильно зацепить хоккей и футбол.

В баскетболе минимальные требования планируется увеличить незначительно от 8 до 12 детей в группе. В хоккее и футболе планируется более резки рост. Минимум 16 детей в группе на все возраста.

Больнее всего изменения могут ударить по футболу, поскольку это самый массовый вид спорта и им занимаются в регионах.