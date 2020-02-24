Ковальчук стал одноклубником Овечкина. Это пятый представитель России в "Вашингтоне"

Ковальчук оказался в "Вашингтоне" путём обмена из "Монреаля". Сообщается, что в результате обмена "Монреаль" получит право выбора в третьем раунде драфта 2020 года, но при этом будет выплачивать половину зарплаты по контракту 36-летнего хоккеиста. В канадской команде Ковальчук зарабатывал 700 тысяч долларов в год.

"Илья - талантливый атакующий игрок. Мы полагаем, он добавит нам глубины и маневренности в атаке. Он мастеровитый форвард, способный играть в пас и помогать в атаке", - заявил вице-президент "Вашингтона" Брайан Маклеллан

Таким образом, теперь в "Вашингтоне" пятеро россиян. Помимо Ильи Ковальчука за команду выступают Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.