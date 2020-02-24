видео ⟩ Неожиданный гость прервал матч Алёны Остапенко в Дохе

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко в тяжёлом матче первого раунда турнира в Дохе смогла взять верх над Жиль Тайкманн из Швейцарии. Встреча запомнилась ещё и тем, что на корте появился "необычный гость".
Матч между теннисистками продолжался более двух часов и завершился победой Остапенко со счётом 7:5, 2:6, 7:5. По ходу второго сета на корт выбежала белая кошка, которая вызвала небольшое замешательство и на несколько секунд остановило поединок.
The 🐈 interrupted Ostapenko’s fistpump 😂#QatarTotalOpen2020 pic.twitter.com/qPjasyIDGW— Ashish 🎾🎥 (@tennis_gifs) February 23, 2020
Некоторые пользователи Twitter в шутку предположили, что у Остапенко боязнь кошек, именно поэтому она растерялась и провела слабый второй сет.
В следующем раунде турнира в Дохе Алёна Остапенко встретится с Петрой Мартич из Хорватии, которая занимает 15 место в мировом рейтинге WTA.
Напомним, что год назад Остапенко также дошла до второго раунда турнира в Дохе, уступил украинке Элине Свитолиной.
Турнир в Дохе завершится 29 февраля.