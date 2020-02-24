видео ⟩ Неожиданный гость прервал матч Алёны Остапенко в Дохе

Матч между теннисистками продолжался более двух часов и завершился победой Остапенко со счётом 7:5, 2:6, 7:5. По ходу второго сета на корт выбежала белая кошка, которая вызвала небольшое замешательство и на несколько секунд остановило поединок.

Некоторые пользователи Twitter в шутку предположили, что у Остапенко боязнь кошек, именно поэтому она растерялась и провела слабый второй сет.

В следующем раунде турнира в Дохе Алёна Остапенко встретится с Петрой Мартич из Хорватии, которая занимает 15 место в мировом рейтинге WTA.

Напомним, что год назад Остапенко также дошла до второго раунда турнира в Дохе, уступил украинке Элине Свитолиной.