Пн, 24.02.2020
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видео ⟩ Неожиданный гость прервал матч Алёны Остапенко в Дохе

Алёна Остапенко

ФОТО: SIPA/Scanpix

Латвийская теннисистка Алёна Остапенко в тяжёлом матче первого раунда турнира в Дохе смогла взять верх над Жиль Тайкманн из Швейцарии. Встреча запомнилась ещё и тем, что на корте появился "необычный гость".

Матч между теннисистками продолжался более двух часов и завершился победой Остапенко со счётом 7:5, 2:6, 7:5. По ходу второго сета на корт выбежала белая кошка, которая вызвала небольшое замешательство и на несколько секунд остановило поединок.

Некоторые пользователи Twitter в шутку предположили, что у Остапенко боязнь кошек, именно поэтому она растерялась и провела слабый второй сет.

В следующем раунде турнира в Дохе Алёна Остапенко встретится с Петрой Мартич из Хорватии, которая занимает 15 место в мировом рейтинге WTA.

Напомним, что год назад Остапенко также дошла до второго раунда турнира в Дохе, уступил украинке Элине Свитолиной.

Турнир в Дохе завершится 29 февраля.

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