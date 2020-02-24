"Динамо" обыграло "Куньлунь" и не пустило китайский клуб в плей-офф

В понедельник, 24 февраля, рижское "Динамо" одержало выездную победу над "Куньлунем" - 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
Счёт в матче на 9-й минуте второго периода открыли гости - автором гола стал Картер Эштон. Всего две минуты спустя капитан "Динамо" Лаурис Дарзиньш удвоил преимущество латвийской команды.
Несмотря на преимущество рижан в заключительном игровом отрезке, единственную шайбу в третьем периоде забросили хозяева - на 53-й минуте Деванте Смит-Пелли. В оставшееся время хоккеисты "Куньлуня" активно атаковали, чтобы добиться хотя бы ничьей и сохранить шансы на попадание в плей-офф, но игра завершился победой "Динамо".
После сегодняшнего матча в активе рижан 41 очко и предпоследнее место в Западной конференции. У "Куньлуня" 60 очков и девятое место на Востоке. Рижское "Динамо" завершит сезон 26 февраля выездным матчем против "Сибири".