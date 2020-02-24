"Динамо" обыграло "Куньлунь" и не пустило китайский клуб в плей-офф

Счёт в матче на 9-й минуте второго периода открыли гости - автором гола стал Картер Эштон. Всего две минуты спустя капитан "Динамо" Лаурис Дарзиньш удвоил преимущество латвийской команды.

Несмотря на преимущество рижан в заключительном игровом отрезке, единственную шайбу в третьем периоде забросили хозяева - на 53-й минуте Деванте Смит-Пелли. В оставшееся время хоккеисты "Куньлуня" активно атаковали, чтобы добиться хотя бы ничьей и сохранить шансы на попадание в плей-офф, но игра завершился победой "Динамо".