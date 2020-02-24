Знакомьтесь, Ёжик Спайки - талисман чемпионата мира по хоккею 2021

Талисманом чемпионата мира по хоккею 2021 года, который пройдёт в Беларуси и Латвии, стал ёжик по имени Спайки. Об этом сообщила Федерация хоккея Латвии.
На звание главного символа ЧМ-2012 претендовало более 100 работ от представителей Беларуси и Латвии. Участие в голосовании принимали как болельщики, так и известные представители культуры и спорта в обеих странах.
Приз зрительских симпатий в итоге достался майскому жуку Хрущу, а в качестве официального талисмана чемпионата мира был представлен ёжик Спайки, идею которого предложил дизайнер из Латвии Янис Бурмейстерс.
Легенда талисмана гласит:
Ёжик - одно из самых распространенных животных в мире. Кроме того, он очень умён и смекалист, а скорости его реакции может позавидовать каждый. И пусть с виду герой совсем не велик, всегда воюет до победного конца, пуская в ход не только иголки, но и острые зубки. Именно этим и славятся хоккейные сборные Беларуси и Латвии - своей неуступчивостью, готовностью биться за победу до финальной сирены.
Напомним, что чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдёт с 7 по 23 мая на ледовых аренах Риги и Минска. Полуфиналы и финал первенства примет столица Беларуси.