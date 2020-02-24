Знакомьтесь, Ёжик Спайки - талисман чемпионата мира по хоккею 2021

На звание главного символа ЧМ-2012 претендовало более 100 работ от представителей Беларуси и Латвии. Участие в голосовании принимали как болельщики, так и известные представители культуры и спорта в обеих странах.

Ёжик - одно из самых распространенных животных в мире. Кроме того, он очень умён и смекалист, а скорости его реакции может позавидовать каждый. И пусть с виду герой совсем не велик, всегда воюет до победного конца, пуская в ход не только иголки, но и острые зубки. Именно этим и славятся хоккейные сборные Беларуси и Латвии - своей неуступчивостью, готовностью биться за победу до финальной сирены.