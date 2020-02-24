Датский бизнесмен Луи Фонтейн взялся за восстановление заброшенных пивоварен в Павилосте

Бывший депутат Лиепайской думы, датский певец и предприниматель Луи Фонтейн (Стен Лоренс) приобрел заброшенные пивоварни в Павилосте, в которых планирует обустроить квартиры под краткосрочную аренду.
В интервью Apollo Фонтейн рассказал, что в первую очередь, нужно найти инвесторов, готовых поддержать этот проект. Также он посетовал на бюрократию: в Латвии, по сравнению с Данией, нужно оформлять очень много бумаг.
"Так много бумажной работы, так много разрешений надо, чтобы что-то начать. Это очень утомительно", - сказал он.
Фонтейн выразил надежду, что через несколько лет его идея будет реализована.
Галерея: заброшенные винокурни в Павилосте