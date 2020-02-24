Германия: автомобиль въехал в толпу; есть пострадавшие
В городе Фолькмарзен в Германии неизвестный въехал в толпу людей, участвовавших в карнавальном шествии. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Spiegel.
Издание сообщает как минимум о нескольких пострадавших. Полиция уже задержала водителя. Waldeckische Landeszeitung сообщает, что он был за рулем универсала Mercedes. О мотивах его поступка пока ничего не сообщается.
Местные СМИ пишут, что очевидцы видели, как водитель объехал ограждения и нажал на газ.
Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (15:30 по-латвийскому). По предварительным данным, пострадали как минимум 30 человек, в том числе дети.
[now] 15 people are injured after a car hit a crowd in Volkmarsen, Germany pic.twitter.com/eGrHjYKvPo— Fuat Kırcaali (@FuatKircaali) February 24, 2020