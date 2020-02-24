Пн, 24.02.2020
Я - самый настоящий политический иммигрант. Меня не устраивала ситуация в России, поэтому я решила уехать. Катя, иммигрант из России

Германия: автомобиль въехал в толпу; есть пострадавшие
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Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

В городе Фолькмарзен в Германии неизвестный въехал в толпу людей, участвовавших в карнавальном шествии. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает издание Spiegel.

Издание сообщает как минимум о нескольких пострадавших. Полиция уже задержала водителя. Waldeckische Landeszeitung сообщает, что он был за рулем универсала Mercedes. О мотивах его поступка пока ничего не сообщается.

Местные СМИ пишут, что очевидцы видели, как водитель объехал ограждения и нажал на газ.

Инцидент произошел в 14:30 по местному времени (15:30 по-латвийскому). По предварительным данным, пострадали как минимум 30 человек, в том числе дети.

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