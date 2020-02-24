Пн, 24.02.2020
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Севастова на турнире в Дохе уступила первой ракетке Балтии

Анастасия Севастова

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова не смогла преодолеть первый раунд турнира в Дохе, уступив эстонке Анетт Контавейт.

Матч между теннисистками продлился 1 час 39 минут и завершился победой Контавейт со счётом 4:6, 6:7 (3:7). 

По ходу матча Контавейт, которая занимает 22 место в мировом рейтинге WTA, выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Севастова (40 WTA) шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу эстонки.

В следующем раунде Анетт Контавейт встретится с Ариной Соболенко из Беларуси. Турнир в Дохе завершится 29 февраля.

Стоит отметить, что в этом сезоне Севастова принимала участие в турнире в Дубае, Брисбене и Открытом чемпионате Австралии, но ни на одном из этих турниров латвийской теннисистке не удалось преодолеть первый раунд.

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