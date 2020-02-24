Севастова на турнире в Дохе уступила первой ракетке Балтии

Матч между теннисистками продлился 1 час 39 минут и завершился победой Контавейт со счётом 4:6, 6:7 (3:7).

По ходу матча Контавейт, которая занимает 22 место в мировом рейтинге WTA, выполнила шесть эйсов, дважды ошиблась при подаче и реализовала четыре брейк-пойнта. Севастова (40 WTA) шесть раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и сделала три брейка. Счёт в личных встречах стал 2:1 в пользу эстонки.

В следующем раунде Анетт Контавейт встретится с Ариной Соболенко из Беларуси. Турнир в Дохе завершится 29 февраля.