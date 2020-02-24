Житель Кенгарагса угрожал взорвать игорный зал

В ночь на воскресенье, 23 февраля, Госполиция получила звонок об угрозе взрыва — якобы взрывное устройство установлено в одном из игральных залов в рижском микрорайоне Кенгарагс.
Сотрудники полиции и антитеррористического отряда Omega незамедлительно выехали на место вызова и вскоре задержали возможного звонившего. Им оказался мужчина 1979 г. рожд. Как оказалось, ранее на входе в игральный зал мужчина не смог предьявить документы и не был впущен.
Вскоре после этого он же позвонил с угрозами взрыва.
Еще до приезда полиции сотрудники игорного зала уже догадались, что возможным звонившим был мужчина, который не смог попасть внутрь.
В настоящее время задержанный находится в изоляторе, против него возбуждено уголовное дело, предусматривающее наказание в виде лишения свободы на срок от одного до пяти лет, принудительных работ или денежного штрафа.