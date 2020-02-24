Житель Кенгарагса угрожал взорвать игорный зал

Сотрудники полиции и антитеррористического отряда Omega незамедлительно выехали на место вызова и вскоре задержали возможного звонившего. Им оказался мужчина 1979 г. рожд. Как оказалось, ранее на входе в игральный зал мужчина не смог предьявить документы и не был впущен.

Вскоре после этого он же позвонил с угрозами взрыва.

Еще до приезда полиции сотрудники игорного зала уже догадались, что возможным звонившим был мужчина, который не смог попасть внутрь.