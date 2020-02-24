Депутаты Рижской думы не получат компенсаций

Депутатам Рижской думы, которая распущена решением Сейма, компенсации выплачиваться не будут, сообщили агентству LETA в думском отделе по связям с общественностью.
Как пояснила представитель юридического бюро Сейма Дина Мейстере, закон не предусматривает компенсаций депутатам думы, поскольку на время исполнения своих обязанностей им не запрещено иметь другую работу.
Сегодня у думы нынешнего созыва последний рабочий день.
Депутаты получат полагающиеся им зарплаты, в свою очередь руководителям комитетов и председателю думы положены также компенсации за неиспользованный отпуск.
Большая часть депутатов уже в понедельник покинула помещения фракций и рабочие кабинеты.
В понедельник рабочие помещения покинул также председатель думы Олег Буров ("Честь служить Риге"). Свои кабинеты освободили и многие руководители комитетов.
Как уже сообщал, президент Эгил Левитс в понедельник провозгласил закон о роспуске Рижской думы. Закон вступит в силу во вторник.
До досрочных выборов, которые могут состояться 25 апреля, столичное самоуправление возглавит временная администрация.