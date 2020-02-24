С пятого этажа торгового центра в Риге упал человек

О происшествии сообщают многие очевидцы в соцсетях, однако подробной официальной информации о ЧП пока нет.

Тем временем торговый центр Galleria Rīga в своем официальном Twitter-аккаунте информацию о происшествии уже подтвердил. Пострадавший доставлен в больницу.

"Да, такой факт имел место. Мы незамедлительно обратились к экстренным службам, которые очень оперативно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь пострадавшему, после чего доставили его в больницу", — написали представители торгового центра.