Пн, 24.02.2020
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С пятого этажа торгового центра в Риге упал человек
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Twitter/Kārlis Langins

ФОТО: Twitter/Kārlis Langins

В понедельник, 24 февраля, с пятого этажа торгового центра Galleria Rīga упал человек. Об этом сообщает портал Apollo.lv.

О происшествии сообщают многие очевидцы в соцсетях, однако подробной официальной информации о ЧП пока нет.

Тем временем торговый центр Galleria Rīga в своем официальном Twitter-аккаунте информацию о происшествии уже подтвердил. Пострадавший доставлен в больницу.

"Да, такой факт имел место. Мы незамедлительно обратились к экстренным службам, которые очень оперативно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь пострадавшему, после чего доставили его в больницу", — написали представители торгового центра. 

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