С пятого этажа торгового центра в Риге упал человек
В понедельник, 24 февраля, с пятого этажа торгового центра Galleria Rīga упал человек. Об этом сообщает портал Apollo.lv.
О происшествии сообщают многие очевидцы в соцсетях, однако подробной официальной информации о ЧП пока нет.
Тем временем торговый центр Galleria Rīga в своем официальном Twitter-аккаунте информацию о происшествии уже подтвердил. Пострадавший доставлен в больницу.
Jā, šāds fakts ir noticis. Esam nekavējoties piesaistījuši valsts palīdzības dienestus, kas ļoti operatīvi ieradās notikuma vietā, sniedzot neatliekamo palīdzību un nogādājot cietušo slimnīcā.— Galleria Riga (@GalleriaRiga) February 24, 2020
"Да, такой факт имел место. Мы незамедлительно обратились к экстренным службам, которые очень оперативно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь пострадавшему, после чего доставили его в больницу", — написали представители торгового центра.