С седьмого этажа торгового центра в Риге спрыгнул человек

Вскоре информацию о происшествии в своем официальном Twitter-аккаунте подтвердил и торговый центр Galleria Rīga. Пострадавший был доставлен в больницу.

"Да, такой факт имел место. Мы незамедлительно обратились к экстренным службам, которые очень оперативно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь пострадавшему, после чего доставили его в больницу", — написали представители торгового центра.