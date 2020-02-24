С седьмого этажа торгового центра в Риге спрыгнул человек
В понедельник, 24 февраля, с седьмого этажа торгового центра Galleria Rīga спрыгнул человек.
Первыми о происшествии сообщили многие очевидцы в соцсетях.
Вскоре информацию о происшествии в своем официальном Twitter-аккаунте подтвердил и торговый центр Galleria Rīga. Пострадавший был доставлен в больницу.
Jā, šāds fakts ir noticis. Esam nekavējoties piesaistījuši valsts palīdzības dienestus, kas ļoti operatīvi ieradās notikuma vietā, sniedzot neatliekamo palīdzību un nogādājot cietušo slimnīcā.— Galleria Riga (@GalleriaRiga) February 24, 2020
"Да, такой факт имел место. Мы незамедлительно обратились к экстренным службам, которые очень оперативно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь пострадавшему, после чего доставили его в больницу", — написали представители торгового центра.
Как выяснил портал TVNET, Госполиция получила вызов на место происшествия в 17:53. Согласно полученной информации, некий мужчина спрыгнул с седьмого этажа.
Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.