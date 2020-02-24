Вт, 25.02.2020
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С седьмого этажа торгового центра в Риге спрыгнул человек
Уточнение

Бригада "Скорой". Иллюстрация

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В понедельник, 24 февраля, с седьмого этажа торгового центра Galleria Rīga спрыгнул человек. 

Первыми о происшествии сообщили многие очевидцы в соцсетях.

Вскоре информацию о происшествии в своем официальном Twitter-аккаунте подтвердил и торговый центр Galleria Rīga. Пострадавший был доставлен в больницу.

"Да, такой факт имел место. Мы незамедлительно обратились к экстренным службам, которые очень оперативно прибыли на место происшествия и оказали неотложную помощь пострадавшему, после чего доставили его в больницу", — написали представители торгового центра. 

Как выяснил портал TVNET, Госполиция получила вызов на место происшествия в 17:53. Согласно полученной информации, некий мужчина спрыгнул с седьмого этажа.

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

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