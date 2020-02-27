Карта Руиенского края не будет исследована полностью, если мы не проедем до конца дальнего севера. До конца - это значит до Ипики, волости, о которой местные говорят: "Здесь наполовину Латвия, наполовину Эстония". Тут, как на ладони, виден эффект приграничной Латвии: депопуляция, отсутствие государственной поддержки и, следовательно, отсутствие теоретической перспективы.

Ипики - это волость, где количество жителей можно охарактеризовать словом "несколько". Здесь живет 190 человек - меньше только в Яунелгавской волости, где ситуация совсем другая.

На окраине любят книги

Когда маленькая и уютная Руиена осталась за спиной, мы быстро направились в сторону Ипики - до центра самой волости дорога заасфальтирована, хорошая. Пейзаж за окном депрессивный - вода покрыла луга, кустарники, полуразрушенные дома с глухими окнами, мхом обросшие старые фундаменты. По некоторым домам даже трудно сказать, заселены они или нет, потому что в окрестностях пусто. Все здесь напоминает фильмы Дэвида Линча - настроение тревожное от ощущаемой безнадежности.

Поняли, что прибыли в условный центр, благодаря двум многоквартирным домам времен колхоза. Ищем признаки жизни. Дверь волостной администрации закрыта - время работы до 11.30. Чтобы найти тут главного, нужно знать особенности местной жизни.

На углу здания расположился магазин - размером со спичечный коробок.

Однако жители Ипики гордятся: у нас есть свой магазин. В других местах и такого нет. Продавщица провожает нас "за угол", где глава администрации Ивета Буньке во второй половине дня становится библиотекарем. Она также является консультантом по развитию сельских районов.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

С начала сентября волость посетили президент Эгилс Левитс, поэтому название Ипики для СМИ знакомо. Ивета Буньке, заметив нас, совсем не удивилась, и даже обрадовалась. Больше всего в этой глуши меня поразило наличие большой библиотеки с хорошей литературой. Кроме нас сегодня здесь побывали двое взрослых и двое детей. Да, читают жители Ипики с энтузиазмом.

Дом за три тысячи

Ивета Буньке руководит волостью уже четвертый год. Но сама она не отсюда... приезжает из Руиены. Когда я спросила ее о трущобах, которые мы видели по дороге сюда, она развела руками: как раз сегодня занимались этим вопросом. Да, здесь много заброшенных домов, но не стоит отбрасывать надежду на то, что они когда-нибудь будут заселены. "Вот, принадлежащее самоуправлению здание стоит 7 000 евро. В нем могут жить сразу две семьи", говорит она.

"Если у вас есть лишние три тысячи евро, можете купить у нас домик!"

Также доступно жилье в многоквартирном доме, который в очень хорошем состоянии - недавно обновили крышу. Руководитель оптимистично утверждает, что есть множество профессий, где можно работать на отдалении - и почему бы в качестве места жительства не выбрать крайний север Латвии?

Экологичная среда, полная тишина, 8 км до Эстонии.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Где ночи белые...

Ипики позиционируют себя как северную землю, где в июне можно наблюдать за белыми ночами. Также, в этот период, здесь открывается пограничный рынок местных ремесленников и домашних хозяйств. В эти дни здесь все по-другому. По четвергам в Мойсакила (Эстония) есть рыбный рынок, на который жители Ипики охотно едут закупаться. Далее дорога ведет в Пярну.

"Вы серьезно?" - восклицаю я, когда Ивета говорит: автобус в Руиене курсирует два раза в неделю. В школу 14 детишек отвозит автобус самоуправления. Волостная школа исчезла уже в конце восьмидесятых годов. В Ипики до сих пор огромную роль играет "фактор почтальона". Живущим в отдаленных сельских домах он доставляет не только письма, квитанции и информационные бюллетени, но и хлеб с молоком. Здесь практически нет работы - несколько человек работает на фермах, один в магазине, три в волостной администрации, а мужчины в лесозаготовительной промышленности. Часть жителей автобус отвозит в Валмиеру на работу в Valmieras stikla šķiedras.

По правде говоря, в магазине мы встретили всего лишь одного мужчину. Движение тут прекратилась в советское время, когда был небольшой колхоз и проходила железная дорога в Эстонию. Старшее поколение помнит станцию "Ипики". Невероятно, но здесь было даже пожарное депо.

Теперь пограничная деревня застыла в неподвижном пейзаже, населенном свистящим ветром.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

На вопрос, что местные думают о реформе самоуправлений, Ивета иронизирует, что нужно образовать свою республику вместе с Мойсакила (Эстония), где численность жителей резко сократилось после подобной реформы в Эстонии в 2017 году. В шутке есть социальная и человеческая правда. "У нас здесь половина Латвии, половина Эстонии. Многие родственники - сестры, братья на той стороне. Будучи небольшой волостью, мы понимаем, что вряд ли можем на что-то повлиять, нам все равно придется ехать в центр". Если выбирать, жителям Ипики более по душе Валмиера, чем Валка. "Многие наши жители ездят на работу в Валмиеру и Руиену. Банки, земельная служба, врачи - все там".

"Здание большое", вцепившись в связку ключей, говорит Ивета. Прямо как замок для такой маленькой волости. Раз в неделю здесь принимает социальный работник и приезжает фельдшер. Есть небольшой кинозал и банкетный зал, тренажерный зал, душевые. Меня тронул музей старинных вещей, где вся экспозиция была собрана самими жителями Ипики. Вязаная скатерть и настенные часы напомнил дом бабушки и дедушки.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В настоящее время у приграничных территорий нет социально-экономических перспектив - если все будет продолжаться, как и в последние десятилетия, численность населения уменьшится, а количество волков увеличится. "Через Ипики едут финны, и они заинтересованы в этих особенностях, которые по смешной цене", - говорит глава волости. И всегда найдется тот, кто захочет жить на окраине - в тишине и покое.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Идеи, предпринимательство и государственная поддержка

Ситуация на севере Латвии мало чем отличается от того, что происходит на латгальской границе и территорий, близких к Литве, поясняет профессор Латвийского университета и советник Латвийского Союза самоуправлений Марис Пукис и добавляет, что северное Видземе отличается лишь тем, что является приграничной зоной Европы, а не России. "В Латвии вся граница - это периферия, и это связано с ярко выраженным моноцентризмом. Столичный регион - в радиусе 100 км от Риги - показывает рост числа людей со значительно лучшей экономической ситуацией, чем на окраинах". Он считает, что самоуправления, которые говорят, что за 11 лет ничего так и не было сделано, чтобы территории развивались равномерно - правы. "В Валмиере немного по-другому, так как самоуправление усердно работало - ходили к правительству, пытались увеличить инвестиции. В Латвии есть две главные проблемы - депопуляция, которая продолжается каждый год, и моноцентризм - "как камень в горле страны"".

Тем не менее доцент юридического факультета бизнес-школы Turība Николай Озолиньш на приграничные территории смотрит с оптимизмом - для их развития нужны креативные идеи, предприимчивые люди и государственная поддержка. Кроме того, у каждого места есть своя уникальность, которую можно разумно использовать для достижения роста.

По его мнению, на приграничных территориях должна быть создана особая экономическая зона с более низкими налогами и грантами на развитие - аналогично как в Резекне и Лиепае.