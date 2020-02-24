Пн, 24.02.2020
Плохо в России не всем. Люди живут, совершенно не страдая от того, что происходит, - им попросту не с чем сравнивать. Дима, иммигрант из России.

"Все распродано". Маски и средства защиты от коронавируса в закрытой Италии

Туристы в Милане

ФОТО: Simona Chioccia / IPA/IPA/SIPA

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • В немецком городе Фолькмарзен во время карнавала автомобиль врезался в толпу. Пострадали более 30 человек, в том числе дети.
  • На севере Италии зафиксировали вспышку коронавируса, власти закрыли 11 городов.
  • Суд в Лондоне решает вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.

Видео: ГЛАВНОЕ | 24.02.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

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