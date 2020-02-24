"Все распродано". Маски и средства защиты от коронавируса в закрытой Италии

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".
В этом выпуске:
- В немецком городе Фолькмарзен во время карнавала автомобиль врезался в толпу. Пострадали более 30 человек, в том числе дети.
- На севере Италии зафиксировали вспышку коронавируса, власти закрыли 11 городов.
- Суд в Лондоне решает вопрос об экстрадиции Джулиана Ассанжа в США.
Видео: ГЛАВНОЕ | 24.02.2020
Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.