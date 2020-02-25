"Что гособвинение хотело доказать?" В Золитудском деле — инструкция к электрочайнику и другие "документы"

Поясняя, почему в суде были оправданы все, кроме стройинженера Ивара Сергетса, Эрнстонс пояснил, что в полученном от прокуратуры деле было множество изъянов, которые суд не был в праве устранить. В качестве примера Эрнстонс указал, что многие физические лица были признаны пострадавшими противоправно, поэтому суд не мог назначить им выплаты компенсаций.

Недоумение вызывают и некоторые документы, представленные в виде вещественных доказательств. По словам Эрнстонса, документы не только не были как-либо систематизированы — часть из них вообще не имела отношения к делу.

Например, среди документов можно было найти паспорт вентиляционной системы, инструкцию по эксплуатации чайника, инструкцию по обслуживанию гидрофорной установки, и так далее.

"В связи с этим возникает вопрос — почему эти документы направлены в суд и что вообще они в этом деле доказывают? Что гособвинение хотело доказать такими документами",

— недоумевает Эрнстонс.

Как сообщал RUS TVNET, ранее Пардаугавский суд Риги приговорил инженера-строителя Ивара Сергетса по делу о золитудской трагедии к шести годам заключения и запрету занимать должность сроком на пять лет.

роме того, к Сергетсу будут применены и другие меры пресечения, включая взыскание материальной компенсации.

Прокуратура требовала для Сергетса наказания в виде лишения свободы на семь лет и шесть месяцев.

При этом в зале суда был оправдан Андрис Гулбис, проводивший строительную экспертизу впоследствии обрушившегося здания.