В Юрмале состоится знаменательный Женский фестиваль Маминого клуба

Сообщество родителей и медиа "Мамин клуб", женский ТВ канал STV1 и Veselības centru apvienība (VCA) приглашают на второй Женский фестиваль в юрмальский отель "Semarah Hotel Lielupe" 29 февраля.
Фестиваль посвящён женскому здоровью и личностному росту и соберёт порядка 3 000 женщин. В этом году, как и в прошлом, организаторы обещают широкую образовательную и развлекательную программу – как особый подарок для женщин Латвии! Вход на мероприятие бесплатный.
В этом году Женский фестиваль посвящён теме отношений – как отношения женщины с собой, так и вопросам самореализации, роста в профессиональной и личной сфере, отношений с партнёрами, детьми, а также красоты, здоровья, карьеры, возраста, здоровья, сексуальности и других женских ролей.
По результатам опроса Маминого клуба, в котором приняли участие 500 женщин в возрасте 25-35 лет, самый большой дефицит – дефицит времени для себя. Именно поэтому наше мероприятие – отличный повод для того, чтобы взять подругу, маму, дочку, сестру – и отправиться на Женский фестиваль, чтобы насладиться целым днём, посвящённым только себе!
Ведущая мероприятия – инфлюенсер, блогер и ТВ персона Кристина Вирсните.
Прямой эфир с большой сцены будет доступен с портала maminklub.lv и Tvnet.lv. За происходящим на фестивале можно будет наблюдать и на канале STV1 и в соцсетях Маминого клуба.
На протяжении всего дня будет открыт приём в особой дамской поликлинике, где посетительницы смогут проверить своё здоровье и проконсультироваться у специалистов VCA.
На Большой сцене – вдохновляющие лекции от ведущих специалистов Латвии – психотерапевтов, коучей, врачей, популярных персон, экспертов моды и стиля.
Посетительниц пригласят участвовать в дегустациях новинок в сфере женской красоты и здоровья, а также участвовать в практических мастер-классах, которые пройдут в нескольких залах отеля "Semarah Hotel Lielupe".
Женский фестиваль состоится 29 февраля с.12:00 - 19:00 в отеле Semarah Hotel Lielupe по адресу проспект Булдуру, 64/68. Вход на мероприятие бесплатный.
Программа лекций на Большой сцене в зале
Отношения со своим здоровьем
- "Поворотные пункты в жизни женщины - 20, 30, 40 и 50 лет. На что вы можете и на что не можете повлиять?" - Эдите Домашева. Руководитель женского центра здоровья Aura
- "Люби себя и своё тело!" – Карлина Элксне. Руководитель департамента гинекологии VCA, доцент университета им.Страдыня
- "Хелсизм. Когда хорошего слишком много" – Инга Орлеане. Руководитель отделения Aura Premium, интернист, кардиолог
- "Женский техосмотр" – Майя Гуревич. Эндокринолог Aura
- "3 стадии нехватки железа и как их распознать?" – Доктор Инта Динсберг, врач-гинеколог, специалист по родам
- "Проверь себя сама!" – Катрина Пуриня-Либерте, врач-резидент в гинекологии, лектор Школы родителей в Мамином клубе
- "Интимная гигиена девочек" – Доктор Дайга Барановска, гинеколог
Отношения с собой
- "Забота о нуждах своего тела – в радость!" - Анна Розите, ТВ персона, энтузиаст в темах здоровья
- "Отношения со своим возрастом" – Уна Улме, эксперт в вопросах красоты, автор книг и статей
- "Растить Любовь, или самое важное в жизни" – Инесе Присёлкова, автор книги, руководитель студии Весна
- "Лучшие отношения – с самой собой!" – Кристина Бейтик, энтузиаст здорового образа жизни, блогер
- "Разговор с двумя своими ипостасями" – Рита Муйжниеце, руководитель журнала "Mistērija"
- "Достаточно ли я хороша?" – Инга Горбунова, руководитель журнала "I'mperfekt"
Отношения с партнёром и своей сексуальностью
- "Почему отношения складываются и почему – нет?" – Андрис Веселовский, психотерапевт
- "Как рассказать партнёру о своих сексуальных предпочтениях?" – Диана Занде, когнитивно-бихевиоральный психотерапевт, лектор Маминого клуба
- "Как гендерные стереотипы влияют на отношения в семье?" – Ирина Мазурик, женский ресурсный центр Marta
- "Женское интимное здоровье и наслаждение” – Вики Клишане, эксперт SexyStyle
- "Отношения – точка, где встречаемся!" - BEASUR
Отношения со своим стилем и красотой
- "Отношения со стилем: ключ к индивидуальности" – Майя Арманева, эксперт в области моды и стиля
- "Новые технологии в сфере красоты" – эксперты Era-Esthetic
Отношения со своей карьерой
- "Путь от "it's complicated" к "available" – мои отношения с деньгами" – Карина Кулберг, финансовый консультант, руководитель движения "SheOwns"
- "Моё время – планирую, как хочу" - Эвия Шалте-Новицка, тренер личностного роста
Лекции в конференц-зале DZINTARI
- "Мощь женщины и качество её отношений кроется в способности понять саму себя" – Лаура Деннлер, Школа Огня
- "Отношения со своей сексуальностью" – Вент Силис, философ, антрополог, преподаватель RSU и участник мужских тренингов
- "Женский и мужской отдых – Как быстро и эффективно снять усталость, восполнить ресурс, быть бодрым и всегда полным любви?" – Димантра, Dzīves Mākslas akadēmija.
На Женском фестивале наряду с лекциями будут доступны углублённые мастер-классы на тему создания стиля, отношений в паре, женского самосознания, сексуальности. Будет открыт и зал движений, где каждый желающий освоит терапию движений.
"Гвоздём программы" станет Женский stand-up от популярного творческого альянса поэтэссы, писательницы, активистки за права женщин – Айвы Бирбеле, Линды Цурихи и Инги Гайле.