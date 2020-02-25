В Юрмале состоится знаменательный Женский фестиваль Маминого клуба

Фестиваль посвящён женскому здоровью и личностному росту и соберёт порядка 3 000 женщин. В этом году, как и в прошлом, организаторы обещают широкую образовательную и развлекательную программу – как особый подарок для женщин Латвии! Вход на мероприятие бесплатный.

В этом году Женский фестиваль посвящён теме отношений – как отношения женщины с собой, так и вопросам самореализации, роста в профессиональной и личной сфере, отношений с партнёрами, детьми, а также красоты, здоровья, карьеры, возраста, здоровья, сексуальности и других женских ролей.

ФОТО: Мамин клуб

По результатам опроса Маминого клуба, в котором приняли участие 500 женщин в возрасте 25-35 лет, самый большой дефицит – дефицит времени для себя. Именно поэтому наше мероприятие – отличный повод для того, чтобы взять подругу, маму, дочку, сестру – и отправиться на Женский фестиваль, чтобы насладиться целым днём, посвящённым только себе!

Ведущая мероприятия – инфлюенсер, блогер и ТВ персона Кристина Вирсните.

Прямой эфир с большой сцены будет доступен с портала maminklub.lv и Tvnet.lv. За происходящим на фестивале можно будет наблюдать и на канале STV1 и в соцсетях Маминого клуба.

На протяжении всего дня будет открыт приём в особой дамской поликлинике, где посетительницы смогут проверить своё здоровье и проконсультироваться у специалистов VCA.

На Большой сцене – вдохновляющие лекции от ведущих специалистов Латвии – психотерапевтов, коучей, врачей, популярных персон, экспертов моды и стиля.

ФОТО: Мамин клуб

Посетительниц пригласят участвовать в дегустациях новинок в сфере женской красоты и здоровья, а также участвовать в практических мастер-классах, которые пройдут в нескольких залах отеля "Semarah Hotel Lielupe".

Женский фестиваль состоится 29 февраля с.12:00 - 19:00 в отеле Semarah Hotel Lielupe по адресу проспект Булдуру, 64/68. Вход на мероприятие бесплатный.

Программа лекций на Большой сцене в зале

Отношения со своим здоровьем

"Поворотные пункты в жизни женщины - 20, 30, 40 и 50 лет. На что вы можете и на что не можете повлиять?" - Эдите Домашева. Руководитель женского центра здоровья Aura

"Люби себя и своё тело!" – Карлина Элксне. Руководитель департамента гинекологии VCA, доцент университета им.Страдыня

"Хелсизм. Когда хорошего слишком много" – Инга Орлеане. Руководитель отделения Aura Premium, интернист, кардиолог

"Женский техосмотр" – Майя Гуревич. Эндокринолог Aura

"3 стадии нехватки железа и как их распознать?" – Доктор Инта Динсберг, врач-гинеколог, специалист по родам

"Проверь себя сама!" – Катрина Пуриня-Либерте, врач-резидент в гинекологии, лектор Школы родителей в Мамином клубе

"Интимная гигиена девочек" – Доктор Дайга Барановска, гинеколог

Отношения с собой