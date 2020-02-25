Автоводителей предупреждают об обледенении на дорогах

Из-за обледенения утром во вторник, 25 февраля, может быть затруднено движение на отдельных участках автодорог в Курземе, Видземе и Земгале. Об этом сообщает Latvijas valsts ceļi.
В Видземе движение затруднено на главных государственных дорогах — на участке Видземского шоссе от Вангажи до Рауны и на участке Валмиерского шоссе от Мурьяны до Стренчей.
В Земгале обледенение образовалось на участке Елгавского шоссе до границы с Литвой.
В западной части Латвии обледенение есть на участках Лиепайского шоссе от Калнциемса до Скрунды, участках Вентспилсского шоссе от Кудры до Тукумса и на участке от Усмы до Вентспилса.
На региональных дорогах обледенение есть в районе Цесиса, Добеле, Гулбене, Елгавы, Мадоны, Салдуса, Тукумса, Валмиеры и Вентспилса.