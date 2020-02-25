Вт, 25.02.2020
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Фото ⟩ Пышные формы и горячие девушки: в Рио-де-Жанейро проходит ежегодный карнавал

ФОТО: EPA/ AFP

22-го февраля в Бразилии начался всемирно знаменитый карнавал, который продлится до среды. Фестиваль больше всего известен красочной одеждой и красавицами с пышными формами. 

Этот карнавал очень знаменит во всём мире, а корнями восходит к 1723 году. Ежегодно там собираются миллионы человек, которые восхищаются участниками в экзотических, красочных и пикантных нарядах. 

Традиция яркого праздника накануне Великого поста появилась в Бразилии вместе с португальскими завоевателями. Сначала это была Масленица, а позже она переросла в карнавал с масками и костюмами.

Традиционно фестиваль проходит за 40 дней до Пасхи. Само слово "карнавал" происходит от португальского Carne Vale, что в переводе будет "мясо, прощай".

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