Цифра дня: Стоимость хитов Светланы Лободы

Молодой человек в основном работает на студии, делает аранжировки и продает их знаменитостям.

В начале карьеры от продавал песни вместе с авторскими правами. Все изменилось после того, как его композиции, попали на верхние строчки хит-парадов, артисты стали выстраиваться в очередь.

Стоимость его работы очень отличается. На это влияет количество потраченного времени, какие задачи ставит артист, насколько велика вероятность попадания в топы и т.д.

"Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем - от 2,8 тысяч евро до 28 тысяч евро за один музыкальный проект", - признается композитор.

Иванов сотрудничал с такими артистами как Лолита, T-Killah, группой "НеАнгелы" и даже с Аллой Пугачевой. Примадонне была нужна аранжировка для детского проекта. Композитор отметил, что не взял с Примадонны денег.