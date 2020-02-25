Вт, 25.02.2020
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Цифра дня: Стоимость хитов Светланы Лободы

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Экс-участник "Фабрики звезд" Артем Иванов написал для Светланы Лободы такие хиты, как "Суперзвезда", "Мальчик мой", "Пуля-дура" и многие другие. Об этом пишет StarHit.ru. 

Молодой человек в основном работает на студии, делает аранжировки и продает их знаменитостям.  

В начале карьеры от продавал песни вместе с авторскими правами. Все изменилось после того, как его композиции, попали на верхние строчки хит-парадов, артисты стали выстраиваться в очередь. 

Стоимость его работы очень отличается. На это влияет количество потраченного времени, какие задачи ставит артист, насколько велика вероятность попадания в топы и т.д.

"Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем - от 2,8 тысяч евро до 28 тысяч евро за один музыкальный проект",  - признается композитор.

Иванов сотрудничал с такими артистами как Лолита, T-Killah, группой "НеАнгелы" и даже с Аллой Пугачевой. Примадонне была нужна аранжировка для детского проекта. Композитор отметил, что не взял с Примадонны денег. 

Артем Иванов выступает в двух проектах - коллектив "Инь-Ян" и ISAAC.

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