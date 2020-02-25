Умер последний маршал СССР Дмитрий Язов

В заявлении ведомства говорится, что Язов умер 25 февраля после тяжелой и продолжительной болезни.

Язов был последним из военачальников, кому присвоили звание маршала Советского Союза. За подвиги в годы Великой Отечественной войны награжден орденом Красной Звезды.

С мая 1987-го по август 1991 года занимал пост министра обороны СССР. Под его руководством была проведена большая работа по повышению боеспособности Вооруженных сил, а также организованному выводу войск с территории Афганистана.