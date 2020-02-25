Плачущий Джордан, песня Бейонсе и трогательная речь жены. В США простились с Коби Брайантом

Дата проведения церемонии была выбрана неслучайно - 24.02.2020. Дело в том, что под вторым номером всегда играла Джианна, а под 24-м - её отец.

Сообщается, что на церемонии присутствовало около 30 тысяч человек, среди которых были легенды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майкл Джордан, Шакил О'Нил, Мэджик Джонсон и другие.

Церемонию также посетили Бейонсе, Алиша Киз, Кристина Агилера, Дженниффер Лопес, Джимми Киммел и другие звёзды. Бейонсе спела одну из любимых песен Коби Брайанта "XO".

Beyoncé opens Kobe & Gianna's Celebration of Life with one of his favorite songs.



(via @SpectrumSN) pic.twitter.com/SfcdOhtbLx — NBA TV (@NBATV) February 24, 2020

С очень трогательной речью выступил легендарный баскетболист Майкл Джордан, который не смог сдержать слёз. "Когда умер Коби Брайант, умерла часть меня. Он был для меня младшим братом. Коби хотел быть лучшим баскетболистом, а я хотел быть для него лучшим старшим братом, насколько это возможно", - цитирует Джордана Eurosport.

Джордан заявил, что ему приходилось мириться с надоеданием, поздними звонками и глупыми вопросами, но он понимал, что Брайант просто хочет стать лучшим баскетболистом.

Легендарный спортсмен нашёл в себе силы, чтобы пошутить во время церемонии. "Теперь мне придётся смотреть на ещё один мем с плачущим мной", - сказал Майкл Джордан.

С речью выступила и супруга Коби Брайанта Ванесса, которая рассказала, что их погибшая дочь Джианна была доброй и умной девочкой, которая всегда целовала маму, желала ей доброго утра и спокойной ночи.

"У нас не будет возможности научить её водить автомобиль. Я не смогу ей сказать, какая она красивая, в день свадьбы. Она была бы отличной мамочкой. Джиджи очень любила баскетбол и давала советы своей школьной команде. Она могла бы стать лучшим игроком женской НБА", - сказала Ванесса Брайант.

Растрогала всех присутствовавших и речь Ванессы о погибшем муже. Вдова баскетболиста отметила, что в то время, когда для всех в мире Коби был недосягаемой знаменитостью, для семьи он был настоящей защитой, опорой, любящим и добрым мужем.

"За несколько недель до катастрофы Коби прислал мне романтическое письмо, в котором написал, что хочет провести время со мной. Только мы вдвоём, без детей. Мы так и не смогли это осуществить, потому что были заняты своей ежедневной работой, но я рада, что получила это письмо. Оно очень много для меня значит", - сказала Ванесса.

В конце своей речи Ванесса сказала, что рада, что Коби успел услышать от своей младшей дочери слово "папа". "Бог знал, что Коби и Джиджи не могут жить друг без друга. Милый, позаботься о нашей Джиджи. А у меня есть Ната, Бебе и Коко", - закончила речь Ванесса.