фото ⟩ Овечкин во второй раз станет отцом

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская ждёт второго ребёнка. Об этом она сообщила в своём Instagram.
"Мы очень тебя ждём", - написала Анастасия Шубская в комментарии к семейному фото, где легко заметить её новую беременность. Пока неизвестно, на каком месяце она находится.
В комментариях к фотографии можно найти поздравления фигуристки Аделины Сотниковой, футболиста Дениса Глушакова, певиц Анны Седоковой, Ольги Бузовой и Жасмин, гимнастки Ульяный Донсковой и многих других.
Напомним, что первого сына Шубская родила в августе 2018 года. Сына назвали Сергей в честь старшего брата Александра, погибшего в 1995 году в возрасте 25 лет. В том же году Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.