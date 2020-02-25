фото ⟩ Овечкин во второй раз станет отцом

"Мы очень тебя ждём", - написала Анастасия Шубская в комментарии к семейному фото, где легко заметить её новую беременность. Пока неизвестно, на каком месяце она находится.

В комментариях к фотографии можно найти поздравления фигуристки Аделины Сотниковой, футболиста Дениса Глушакова, певиц Анны Седоковой, Ольги Бузовой и Жасмин, гимнастки Ульяный Донсковой и многих других.