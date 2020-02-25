Вт, 25.02.2020
Я - самый настоящий политический иммигрант. Меня не устраивала ситуация в России, поэтому я решила уехать. Катя, иммигрант из России

фото ⟩ Овечкин во второй раз станет отцом

Александр Овечкин с сыном и супругой

ФОТО: twitter.com/Capitals

Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская ждёт второго ребёнка. Об этом она сообщила в своём Instagram.

"Мы очень тебя ждём", - написала Анастасия Шубская в комментарии к семейному фото, где легко заметить её новую беременность. Пока неизвестно, на каком месяце она находится.

В комментариях к фотографии можно найти поздравления фигуристки Аделины Сотниковой, футболиста Дениса Глушакова, певиц Анны Седоковой, Ольги Бузовой и Жасмин, гимнастки Ульяный Донсковой и многих других.

Напомним, что первого сына Шубская родила в августе 2018 года. Сына назвали Сергей в честь старшего брата Александра, погибшего в 1995 году в возрасте 25 лет. В том же году Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nastasiya Ovechkina (@nastyashubskaya) on

НАВЕРХ