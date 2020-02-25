Уайлдер хочет провести третий бой с Фьюри. Поединок состоится летом

Влиятельный североамериканский портал ESPN сообщает, что в контрактах Уайлдера и Фьюри был прописан пункт, что в течение 30 дней после боя боксёр может воспользоваться опцией на проведение реванша. Американец эту опцию использовал на второй день после проигранного боя.

"Мы воспользуемся этой возможностью. Сейчас я нахожусь в режиме ожидания. Я воин, настоящий чемпион и всегда готов сражаться. Бой пройдет летом", - заявил Уайлдер.

Напомним, что первый бой между боксёрами состоялся 1 декабря 2018 года и завершился вничью. Во втором поединке 22 февраля 2020 года Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде.